Am heutigen Samstagnachmittag kommt es in der Bundesliga zum Aufeinandertreffen zweier Traditionsklubs: Dem VfB Stuttgart und dem FC Schalke 04. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

VfB Stuttgart gegen FC Schalke 04 - das ist das Duell zweier Traditionsvereine, deren Geschichte bis in die frühen Tage der Ligahistorie zurückreicht. Nicht ohne Grund ist es bereits das 99. Aufeinandertreffen der zwei Mannschaften in der Bundesliga. Die Bilanz könnte dabei kaum ausgeglichener sein: insgesamt 45-mal gingen die Schwaben als Sieger vom Platz, die Knappen sogar 46-mal. Die letzte Begegnung liegt inzwischen mehr als 18 Monate zurück. Damals, im Februar 2021, setzten sich die Stuttgarter klar mit 5:1 vor heimischer Kulisse durch.

Nun werden die Karten allerdings neu gemischt. Die Rollenverteilung ist jetzt auch eine weitaus weniger deutliche Angelegenheit als noch in früheren Tagen. Tatsächlich gleichen sich die bisherigen Auftritte beider Teams in einigen Punkten. So haben beide Mannschaften zwar einen durchaus engagierten, aber in jedem Fall glücklosen Saisonstart zu verbuchen. Auf den ersten Saisonsieg warten beide Klubs nach wie vor.

Dabei muss gesagt werden, dass die Formkurve in die jeweils entgegengesetzte Richtung zeigt. Mussten sich die Schalker gerade erst mit 1:6 vor heimischer Kulisse gegen Union Berlin geschlagen geben, wurde den Stuttgartern der verdiente Sieg gegen den 1. FC Köln noch spät aus der Hand gerissen.

VfB Stuttgart vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 5.

5. Datum: Samstag, 3. September

Samstag, 3. September Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Mercedes-Benz-Arena

VfB Stuttgart: Von Kimmich bis Gnabry und Gómez - die besten Eigengewächse der Schwaben © getty 1/32 Die Nachwuchsarbeit des VfB Stuttgart ist eine der besten in ganz Deutschland. Dementsprechend viele namhafte Spieler hat die Jugendabteilung der Schwaben bereits hervorgebracht. © getty 2/32 SPOX hat eine Auswahl getroffen und eine Liste mit 15 namhaften Profis zusammengestellt, die beim VfB das Fußballspielen lernten. © getty 3/32 ANDREAS BECK: Im Jahr 2000 kam er als 13-Jähriger zum VfB und arbeitete sich fortan durch die Nachwuchsteams nach oben. Der neunmalige Nationalspieler schaffte in Stuttgart dann auch den Sprung zum Profi. © getty 4/32 Der endgültige Durchbruch gelang Beck aber nach seinem Wechsel zu Hoffenheim im Sommer 2008. Kehrte von 2017 bis 2019 noch einmal zum VfB zurück, zuletzt bei Eupen in Belgien aktiv. © getty 5/32 CHRISTIAN GENTNER: Mit 14 kam er zum VfB, mit 19 debütierte er unter Matthias Sammer in der Bundesliga. War dann Teil der Meistermannschaft 2007, ehe er für drei Jahre nach Wolfsburg ging und auch dort Meister wurde. © getty 6/32 Gentner spielte fünfmal für Deutschland, von 2010 bis 2019 war der Mittelfeldspieler noch einmal für Stuttgart aktiv. Aktuell lässt er seine Karriere in der Schweiz beim FC Luzern ausklingen. © imago images 7/32 SERGE GNABRY: Dass er auch beim VfB ausgebildet wurde, haben einige gar nicht mehr auf dem Schirm. Das liegt vermutlich daran, dass der heutige Bayern-Star schon mit 16 Jahren zum FC Arsenal wechselte. © getty 8/32 In den fünf Jahren zuvor kickte Gnabry aber für die Jugendteams der Stuttgarter, im Sommer 2006 war er von den Kickers gekommen. Bei Arsenal schaffte er den Durchbruch dann nicht, dafür aber bekanntlich später in Bundesliga und Nationalmannschaft. © getty 9/32 MARIO GÓMEZ: Im Jahr 2001 kam der damals 16-jährige Stürmer vom SSV Ulm in die VfB-Jugend. Über die zweite Mannschaft kämpfte sich Gómez vier Jahre später hoch zu den Profis und sollte zu einem der besten deutschen Stürmer seiner Zeit reifen. © getty 10/32 2009 wechselte der 78-malige Nationalspieler für 30 Millionen Euro zum FC Bayern, 2018 kehrte er noch einmal für zwei Jahre nach Stuttgart zurück und beendete 2020 seine Karriere. In insgesamt 230 Pflichtspielen für den VfB gelangen Gómez 110 Tore. © getty 11/32 TIMO HILDEBRAND: Der Ex-Nationalkeeper kam 1994 mit 15 Jahren zum VfB und wurde mit 21 die Nr. 1 bei den Profis. Bis 2007 absolvierte er 296 Pflichtspiele für den VfB und verabschiedete sich dann mit dem Meistertitel in Richtung Valencia. © getty 12/32 Mit dem Wechsel nach Spanien geriet Hildebrands Karriere ins Stocken, nach weiteren Stationen bei Hoffenheim, Schalke, Sporting und Frankfurt beendete er Anfang 2015 seine Laufbahn. © getty 13/32 ANDREAS HINKEL: Der Rechtsverteidiger kam schon mit zehn Jahren zum VfB und war Anfang der 2000er Teil der "Jungen Wilden", die unter Felix Magath 2003 Vizemeister wurden. Avancierte zum Nationalspieler, lief insgesamt 21-mal für Deutschland auf. © getty 14/32 2006 verließ er den VfB für vier Millionen Euro in Richtung FC Sevilla, wurde in Spanien aber nicht glücklich. Kickte dann noch für Celtic und Freiburg, ehe er 2012 seine Karriere beendete. © getty 15/32 SAMI KHEDIRA: Mit acht Jahren schon zum VfB, Debüt in der Bundesliga mit 19. Unvergessen: Am letzten Spieltag der Saison 2006/07 erzielte der damals 20-Jährige das 2:1 gegen Cottbus, der den VfB schon frühzeitig über den Meistertitel jubeln ließ. © getty 16/32 Khedira spielte insgesamt 132-mal für Stuttgarts Profis, wechselte 2010 dann für 14 Millionen Euro zu Real Madrid und wurde 2014 Weltmeister. 2021 beendete er seine Karriere bei Hertha BSC. © imago images 17/32 JOSHUA KIMMICH: Schon mit zwölf Jahren wechselte Kimmich in den Nachwuchs des VfB und blieb bis zu seinem letzten Junioren-Jahr. Dann zog es den heutigen Bayern-Star zu RB Leipzig, wo er sich schnell im Seniorenbereich etablierte. © imago images 18/32 Machte in der 2. Bundesliga derart auf sich aufmerksam, dass er 2015 nach München wechselte. Bei Rekordmeister Bayern ist der Nationalspieler längst einer der wichtigsten Spieler. © getty 19/32 KEVIN KURANYI: Der Stürmer, geboren in Rio de Janeiro, kam mit 15 zum VfB. Mit 19 feierte Kuranyi sein Debüt in der Bundesliga und wurde Teil der "Jungen Wilden", die unter Felix Magath die Bundesliga aufmischten. © getty 20/32 2002/03 wurden Kuranyi & Co. Vizemeister, in der Saison darauf gelang der unvergessene Sieg in der Champions League gegen das große ManUnited. 2005 ging der 52-malige Nationalspieler für knapp sieben Mio. Euro zu Schalke, 2016 beendete er seine Karriere. © getty 21/32 HANSI MÜLLER: 1975 gelang dem damals 18-jährigen Mittelfeldspieler der Sprung aus der U19 zu den Profis. Der gebürtige Stuttgarter absolvierte 224 Pflichtspiele für den VfB (81 Tore), wurde bei den Schwaben Nationalspieler und 1980 Europameister. © getty 22/32 1982 wechselte Müller zu Inter Mailand, 1990 beendete er seine Karriere. War später unter anderem Aufsichtsratsmitglied beim VfB. © getty 23/32 ANTONIO RÜDIGER: Der gebürtige Berliner kam über den BVB in die U19 des VfB, verbrachte also nicht mehr allzu viel Zeit im Stuttgarter Nachwuchs. Schaffte nach seiner Ankunft relativ schnell den Sprung in die 2. Mannschaft und wurde mit 19 Profi. © getty 24/32 Verließ Stuttgart 2015 für insgesamt 13 Millionen Euro in Richtung AS Rom und wurde 2021 dann mit Chelsea Champions-League-Sieger. Inzwischen steht der Innenverteidiger bei Real Madrid unter Vertrag. © getty 25/32 SEBASTIAN RUDY: Mit 13 kam Rudy zum VfB und schaffte in Stuttgart den Sprung zum Profi. In 29 Pflichtspielen lief der Mittelfeldmann für die Schwaben auf, ehe er 2010 für vier Millionen Euro nach Hoffenheim wechselte. © getty 26/32 Bei der TSG wurde Rudy später Nationalspieler, nach Stationen bei Bayern und Schalke ist er inzwischen wieder zurück in Hoffenheim. © getty 27/32 SERDAR TASCI: Mit zwölf kam Tasci von den Stuttgarter Kickers zum VfB, mit 19 feierte der Innenverteidiger 2006 dann sein Bundesliga-Debüt. © getty 28/32 Tasci war jahrelang Leistungsträger bei den Schwaben und wurde zum Nationalspieler, 2013 wechselte Tasci für vier Millionen Euro zu Spartak Moskau. Spielte später auch noch für Bayern und Basaksehir, hörte 2019 dann mit dem Fußball auf. © getty 29/32 SVEN ULREICH: Ulreich wurde seit seinem 11. Lebensjahr beim VfB ausgebildet, debütierte 2008 mit 19 Jahren in der Bundesliga und etablierte sich später als Stammkeeper. © getty 30/32 Der heute 34-jährige Torhüter absolvierte 220 Pflichtspiele für Stuttgart, ehe er 2015 für 3,5 Millionen Euro zum FC Bayern wechselte. © getty 31/32 TIMO WERNER: Der heutige Nationalstürmer wurde in Stuttgart geboren und kam schon als Sechsjähriger zum VfB. Fortan durchlief Werner sämtliche Nachwuchsmannschaften, bis er 2013 mit 17 den Sprung zu den Stuttgarter Profis schaffte. © getty 32/32 Werner entwickelte sich dann zu einem der besten Stürmer Deutschlands und ging 2016 für 23 Millionen Euro zu RB Leipzig. Ist kürzlich vom FC Chelsea, wo er Champions-League-Sieger wurde, nach Leipzig zurückgekehrt.

VfB Stuttgart vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Schalke 04 wird exklusiv vom Pay-TV-Unternehmen Sky übertragen. Alle Infos zur Ausstrahlung im TV und Livestream, bekommt Ihr im folgenden.

VfB Stuttgart vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Die Partie zwischen Stuttgart und Schalke wird nicht einfach so im Fernsehen zu sein. Um auf die Übertragung zugreifen zu können, benötigt Ihr einen Receiver - namentlich den Sky Q-Receiver. Diesen in Kombination mit dem ebenfalls notwendigen Bundesliga-Paket, bekommt Ihr derzeit zum Preis von 20 Euro pro Monat im Jahrestarif. Alle weiteren Informationen zum Angebot findet Ihr auf dieser Website.

Wer für die genannten Ausgangsvoraussetzungen bereits gesorgt hat, muss nun lediglich den Kanal Sky Sport Bundesliga 3 aufrufen. Hier wird man sich ab 15.15 Uhr dem Einzelspiel widmen. Alternativ könnt Ihr Euch auch die Konferenz mit den vier gleichzeitig stattfindenden Spielen zu Gemüte führen. Übertragender Sender ist in diesem Fall Sky Sport Bundesliga 1.

VfB Stuttgart vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Wer nun aber nicht erst einen Receiver bestellen möchte oder einen langfristigen Vertrag abschließen will, kann sich auch einfach den Livestream anschauen. Dieser wird auf der Plattform Wow (ehemals SkyTicket) zu sehen sein. Doch wie kann man nun darauf zugreifen? Ganz einfach! Alles, was Ihr braucht, ist das Livesport-Abonnement. Dieses lässt sich Sky derzeit 29,99 Euro pro Monat oder 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo kosten.

Im Vergleich zum Bundesliga-Paket im linearen Fernsehen ist das doch ein ganzes Stück teurer - aber, warum? Der Grund hierfür liegt im Umfang der Inhalte. Während im oben beschriebenen Modell ausschließlich die Samstagsspiele der ersten und alle Partien der zweiten Bundesliga enthalten sind, seht Ihr hiermit noch viel mehr: Alle Sessions der laufenden Formel 1-Saison, alle Spiele des DFB-Pokals und der englischen Premier League sowie eine Vielzahl an Events verschiedener weiterer Sportarten, wie Tennis, Golf, Eishockey und Handball. Über den nachfolgenden Link könnt Ihr direkt Eure Mitgliedschaft abschließen.

Das Spiel live auf Sky sehen! Jetzt WOW erwerben.

VfB Stuttgart vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Ihr wollt das Spiel live verfolgen, aber nicht gleich ein Abonnement abschließen? Kein Problem! Dann schaut doch einfach mal bei unserem hauseigenen Liveticker vorbei. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen wichtigen Informationen rund um das Spielgeschehen in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena.

Hier geht's zum Liveticker der Partie VfB Stuttgart vs. FC Schalke 04

VfB Stuttgart vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfB Stuttgart: F. Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Vagnoman, W. Endo, Sosa, Führich, Ahamada - Perea, Silas

F. Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Vagnoman, W. Endo, Sosa, Führich, Ahamada - Perea, Silas Schalke 04: Schwolow - Brunner, Matriciani, Yoshida, Ouwejan - Latza, Flick, Bülter, Zalazar, Drexler - Terodde

VfB Stuttgart vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Borussia Dortmund 5 4 12 2 Bayern München 4 14 10 3 1. FC Union Berlin 4 8 10 4 SC Freiburg 4 4 9 5 1899 Hoffenheim 5 2 9 6 Bor. Mönchengladbach 4 3 8 7 1. FSV Mainz 05 4 -1 7 8 1. FC Köln 4 2 6 9 RB Leipzig 4 1 5 10 Werder Bremen 4 0 5 11 Eintracht Frankfurt 4 -4 5 12 VfB Stuttgart 4 -1 3 13 Bayer Leverkusen 4 -2 3 14 FC Augsburg 4 -5 3 15 VfL Wolfsburg 4 -4 2 16 FC Schalke 04 4 -7 2 17 Hertha BSC 4 -4 1 18 VfL Bochum 4 -10 0

VfB Stuttgart vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die letzten Aufeinandertreffen

Die letzten fünf Begegnungen zwischen Stuttgart und Schalke fanden allesamt im Rahmen der ersten Bundesliga statt.