Schalke 04 vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Schalke 04 fordert Union Berlin am 4. Spieltag der Bundesliga vor heimischer Kulisse heraus. SPOX klärt hier darüber auf, wie man das Aufeinandertreffen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen kann.

3:1 im Stadtderby gegen Hertha BSC, 0:0 gegen den FSV Mainz 05, 2:1 gegen RB Leipzig - und somit der dritte Tabellenplatz nach drei Spieltagen: Union Berlin hat einen für seine Verhältnisse großartigen Start in die Bundesliga-Saison 2022/23 hinlegen können. Borussia Mönchengladbach ist mit ebenfalls sieben Zählern punktgleich, nur der FC Bayern München hat all seine Partien gewonnen (neun Punkte).

In der Ausgangslage gehen die Berliner am 4. Spieltag sicherlich als Favorit in ihr Auswärtsduell mit Aufsteiger FC Schalke 04. Die Gelsenkirchener haben noch gar keine Begegnung für sich entschieden, nach einem Auftakt-1:3 beim 1. FC Köln gab es zwei Unentschieden gegen Gladbach (2:2) und den VfL Wolfsburg (0:0). S04 empfängt Union am heutigen Samstag, den 27. August ab 15.30 Uhr in der VELTINS-Arena.

Wie lässt sich Schalke 04 gegen Union Berlin heute live im TV und Livestream verfolgen? SPOX klärt im Folgenden darüber auf, wie es mit der Übertragung zu den 90 Minuten aussieht.

Schalke 04 vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Schalke und Union nicht vor Ort im Stadion verfolgt, kann das im TV und Livestream tun. Die Live-Ausstrahlung der Bundesliga teilen sich bekanntermaßen Sky und DAZN, wobei DAZN immer freitags und sonntags live auf Sendung geht und Sky samstags an der Reihe ist.

Heißt: Schalke gegen Union läuft heute bei Sky - um genauer zu sein auf Sky Sport Bundesliga 3. Das Programm zu dem Einzelspiel beginnt dort um 15.15 Uhr, Kommentator ist Hansi Küpper. Schon ab 14 Uhr könnt Ihr Euch dafür beim "tipico Countdown" auf Sky Sport Bundesliga 1 auf den letzten Spieltag generell einstimmen.

Ihr seid nicht zuhause, könnt Sky daher nicht im TV sehen, wollt aber trotzdem nicht verpassen? Dann greift mit eurem mobilen Endgerät doch einfach auf Sky Go oder WOW zurück. So könnt Ihr das Spiel zwischen S04 und Union auch via Livestream verfolgen.

Schalke 04 vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Falls Ihr kein Abo bei Sky besitzt und auch keines abschließen möchtet, dann schaut zum Anpfiff liebend gerne hier bei SPOX vorbei. Im Liveticker werdet Ihr nämlich nichts Wichtiges verpassen.

Schalke 04 vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: FC Schalke 04 - Union Berlin

FC Schalke 04 - Union Berlin Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 4

4 Datum: 27. August 2022

27. August 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: VELTINS-Arena, Gelsenkirchen

VELTINS-Arena, Gelsenkirchen TV: Sky

Livestream: Sky Go , WOW

, Liveticker: SPOX

