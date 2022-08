Für Schalke 04 markiert das heutige Duell gegen Borussia Mönchengladbach das erste Heimspiel nach der Bundesliga-Rückkehr. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Topspiel des 2. Spieltags der Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier.

Schalke 04 ist zurück in der 1. Bundesliga und bestreitet heute gegen Borussia Mönchengladbach sein erstes Bundesliga-Heimspiel seit dem 15. Mai 2021. Mit Borussia Mönchengladbach wartet auf Schalke 04 heute im Abendspiel eine schwere Aufgabe.

Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Das Topspiel zwischen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach findet am heutigen Samstag, den 13. August, um 18.30 Uhr in der Veltins-Arena auf Schalke statt.

Die Bundesliga-Rückkehr am vergangenen Wochenende haben sich die Schalke sicherlich anders vorgestellt. Nach einer 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln, in der der VAR eine entscheidende Rolle spielte, musste Schalke 04 punktlos nach Hause fahren. Nach einem guten Auftakt in die Partie, machte vor allem die Rote Karte von Dominick Drexler den Schalkern einen Strich durch die Rechnung. Am Ende war der 1. FC Köln die abgezocktere Mannschaft und gewann die Partie verdient.

Mit Borussia Mönchengladbach wartet auf Schalke 04 heute das nächste Team aus NRW. Die Mannschaft von Daniel Farke bestritt ihren Bundesliga-Auftakt erfolgreich und gewann das Duell gegen die TSG Hoffenheim mit 3:1. Alassane Plea, der erst kürzlich wie Jonas Hofmann seinen Vertrag verlängert hat, war mit zwei Vorlagen der entscheidende Mann. Gewinnt Borussia Mönchengladbach auch heute auswärts gegen Schalke 04?

Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke 04: Schwolow - Brunner, Yoshida, M. Kaminski, Ouwejan - Krauß, Kral - Zalazar, T. Mohr - Terodde, Bülter

Schwolow - Brunner, Yoshida, M. Kaminski, Ouwejan - Krauß, Kral - Zalazar, T. Mohr - Terodde, Bülter Borussia Mönchengladbach: Sommer - Scally, Itakura, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Koné - Hofmann, Neuhaus, Plea - Thuram

Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky zeigt das Abendspiel zwischen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach am heutigen Tag exklusiv im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream. Sky besitzt nämlich die Übertragungsrechte aller Bundesligapartien am Samstag.

Der Sender zeigt die Partie heute auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga (HD, UHD) und auf Sky Sport Bundesliga Top Event. Ab 17.30 Uhr seht Ihr die Übertragung von Sky, ab 18.30 Uhr kommentiert die Partie für Euch Wolff Fuss.

Sky bietet Euch alternativ mit der Sky-Go-App und WOW, das Ihr bei Sky kostenpflichtig buchen könnt, zwei Optionen das heutige Duell zwischen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach im Livestream zu sehen.

Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr könnt das Topspiel zwischen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach heute nicht live im TV oder im Livestream verfolgen? Dann seid Ihr bei SPOX genau richtig. Wir verfolgen für Euch die Begegnung in einem ausführlichen Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

