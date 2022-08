Das heutige Topspiel in der Bundesliga bestreiten Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach. Das komplette Duell am 2. Spieltag der 1. Liga verfolgen wir hier für Euch im Liveticker.

Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach! So lautete das heutige Abendspiel am 2. Spieltag der Bundesliga. Wer das Topspiel heute für sich entscheiden kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Rückkehr in das Fußball-Oberhaus hat sich Schalke 04 sicherlich anders vorgestellt. Mit 1:3 verlor das Team von Frank Kramer nach einigen strittigen Schiedsrichterentscheidungen, das Spiel am 1. Spieltag gegen den 1. FC Köln. Borussia Mönchengladbach hingegen konnte am vergangenen Spieltag gegen die TSG Hoffenheim überzeugen und gewann die Partie mit 3:1. Wie geht heute das Topspiel am 2. Spieltag aus?

Vor Beginn: Das heutige Topspiel beginnt um 18.30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach.

Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke 04: Schwolow - Brunner, Yoshida, M. Kaminski, Ouwejan - Krauß, Kral - Zalazar, T. Mohr - Terodde, Bülter

Borussia Mönchengladbach: Fährmann, Cissé, Greiml, Lode, Matriciani, Thiaw, Aydin, Calhanoglu, Flick, Idrizi, Latza, D.-G. Lee, Mollet, J. Larsson, Polter

Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky überträgt das Topspiel zwischen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach heute exklusiv im TV und Livestream. Ab 17.30 Uhr seht Ihr die Partie live und in voller Länge auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Bundesliga (HD, UHD).

Mit der Sky-Go-App und dem Angebot von WOW habt Ihr alternativ die Möglichkeit das Duell im Livestream zu verfolgen.

