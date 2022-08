Der 1. FC Köln ist heute am 2. Spieltag der Bundesliga zu Gast bei RB Leipzig. Hier liefern wir Euch alle Informationen zu der Übertragung des Spiels und erklären Euch wo Ihr das Duell zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Köln heute live im TV, Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Am heutigen Samstag, den 13. August, kommt es in der 1. Bundesliga zum Duell zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Köln. Die Begegnung wird heute um 15.30 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig angepfiffen.

Mit einem überzeugenden 3:1-Erfolg über Schalke 04 startete der 1. FC Köln in die Bundesliga-Saison 2022/23. Nach der bitteren Pokalpleite gegen Jahn Regensburg, zeigte sich das Team von Steffen Baumgart stark verbessert und gewann die Partie gegen den Aufsteiger verdient. Einen Wehrmutstropfen mussten die Kölner unter der Woche jedoch verkraften: Topstürmer Anthony Modeste, der in der vergangenen Saison 20 Tore für den 1. FC Köln schoss, wechselte unverzüglich zum BVB und hinterlässt damit eine große Lücke im Kader des 1. FC Kölns.

© getty Anthony Modeste wechselte unter der Woche vom 1. FC Köln zum BVB.

RB Leipzig hingegen konnte sich im Sturm in der vergangenen Woche kräftig verstärken: Der deutsche Nationalstürmer Timo Werner kehrt, nach zwei Jahren beim FC Chelsea, zu RB Leipzig zurück. Zudem holten die Leipziger Sturmtalent Benjamin Sesko von Red Bull Salzburg für die darauffolgende Saison. Ohne die Verstärkungen kam RB Leipzig am 1. Spieltag gegen den VfB Stuttgart nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Holt das Team von Domenico Tedesco heute gegen den 1. FC Köln den ersten Bundesliga-Sieg?

RB Leipzig vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, Halstenberg - Henrichs, Laimer, Kampl, Raum - Dani Olmo - Werner, Nkunku

Gulacsi - Simakan, Orban, Halstenberg - Henrichs, Laimer, Kampl, Raum - Dani Olmo - Werner, Nkunku 1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Chabot, Hector - Skhiri - Ki. Schindler, Ljubicic, Kainz - Thielmann, Adamyan

RB Leipzig vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Köln könnt Ihr exklusiv im TV und Livestream auf Sky verfolgen. Der Pay-TV-Sender zeigt die Begegnung, die von Oliver Seidler kommentiert wird, heute ab 15.15 Uhr live und in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 3.

Alternativ seht Ihr die Begegnung auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Bundesliga Top Event, ebenfalls ab 15.15 Uhr, in der Konferenz.

Mit dem Angebot von WOW und der Sky-Go-App habt Ihr als Sky-Kunden zudem die Möglichkeit RB Leipzig vs. 1. FC Köln am heutigen Nachmittag live und in voller Länge im Livestream zu verfolgen.

RB Leipzig vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker -Die Infos im Überblick

Spieltag: 2. Spieltag der Bundesliga

2. Spieltag der Bundesliga Partie: RB Leipzig vs. 1. FC Köln

RB Leipzig vs. 1. FC Köln Datum: 13. August

13. August Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Austragungsort: Red Bull Arena, Leipzig

Red Bull Arena, Leipzig Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky Go, WOW

Übertragung im Liveticker: SPOX

RB Leipzig vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Die Begegnung zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Köln könnt Ihr heute auch hier bei SPOX im Liveticker erleben. Bei uns verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Feld. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle am 2. Spieltag