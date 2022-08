RB Leipzig und der 1. FC Köln duellieren sich heute in der Bundesliga. Die komplette Begegnung am 2. Spieltag verfolgen wir hier für Euch im Liveticker.

Am heutigen Nachmittag kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Köln. Gelingt dem Gastgeber heute der erste Sieg oder startet der 1. FC Köln mit sechs Punkten perfekt in die noch junge Saison. Hier im Liveticker erfahrt Ihr es.

RB Leipzig vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für RB Leipzig lief der Bundesliga-Auftakt nicht nach Maß. 1:1-Unentschieden endete die Partie zwischen dem heutigen Gastgeber und dem VfB Stuttgart am vergangenen Spieltag. Der 1. FC Köln hingegen gewann sein Spiel gegen Schalke 04. Mit einem Sieg könnt der 1. FC Köln heute zum BVB in der Tabelle aufschließen. Mit RB Leipzig wartet auf das Team von Steffen Baumgart jedoch eine schwere Aufgabe.

Vor Beginn: Die Partie am 2. Spieltag der Bundesliga beginnt heute um 15.30 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Köln.

RB Leipzig vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, Halstenberg - Henrichs, Laimer, Kampl, Raum - Dani Olmo - Werner, Nkunku

Gulacsi - Simakan, Orban, Halstenberg - Henrichs, Laimer, Kampl, Raum - Dani Olmo - Werner, Nkunku 1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Chabot, Hector - Skhiri - Ki. Schindler, Ljubicic, Kainz - Thielmann, Adamyan

RB Leipzig vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky zeigt RB Leipzig vs. 1. FC Köln am heutigen Tag exklusiv im TV und Livestream. Auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) seht Ihr die Partie live und in voller Länge ab 15.15 Uhr. Mit der Sky-Go-App und WOW könnt Ihr das Duell heute zudem im Livestream erleben.

Sky überträgt die Partie außerdem auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) in der Konferenz.

