RB Leipzig nimmt offenbar Trevoh Chalobah von Chelsea ins Visier

Trevoh Chalobah könnte den FC Chelsea unter einer Bedingung noch verlassen - schlägt dann RB Leipzig zu?

RB Leipzig ist offenbar an einer Verpflichtung von Chelseas Trevoh Chalobah interessiert. Das berichtet der Evening Standard. Demnach sind die Sachsen aber nicht die Einzigen, die sich um einen Transfer des Innenverteidigers bemühen, sondern auch Inter Mailand, der AS Rom und Tottenham wird Interesse nachgesagt.

Dem Vernehmen nach darf Chalobah die Blues verlassen, sobald man einen weiteren Innenverteidiger verpflichtet hat. Infrage kommt dem Bericht zufolge aber nur ein Leihgeschäft.

Chelsea: Macht Fofana den Weg für Chalobah frei?

Aktuellen Medienberichten zufolge kämpfen die Londoner um die Verpflichtung von Leicesters Wesley Fofana. Sollte der Franzose an die Stamford Bridge wechseln, dürfte somit der Weg für einen Chalobah-Abgang frei sein.

Der 23-Jährige hat schon zahlreiche Leihstationen hinter sich, kam in der vergangenen Saison jedoch regelmäßig für die Blues zum Einsatz. In 31 Pflichtspielen erzielte er vier Tore - während er in der neuen Spielzeit bis dato dreimal über die gesamte Spielzeit auf der Bank Platz nehmen musste.

Chalobah wäre für die Leipziger der zweite prominente Neuzugang von Chelsea in diesem Sommer. Zuvor hatten die Sachsen bereits Timo Werner zurückgeholt.