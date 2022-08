FC Schalke 04: Malick Thiaw vor Transfer zu Milan

Junioren-Nationalspieler Malick Thiaw steht unmittelbar vor einem Transfer von Schalke 04 zum Serie-A-Spitzenklub AC Mailand. Mehrere Medien, darunter die WAZ, berichten übereinstimmend, dass der Wechsel am Montag vollzogen werden soll. Dann sei zunächst Thiaws Medizincheck in Mailand geplant, anschließend werde der Innenverteidiger seinen Vertrag bei Milan unterzeichnen.

Schalke winken rund fünf Millionen Euro Ablöse für den 21-Jährigen. Diese Summe kann gemäß WAZ durch Bonuszahlungen noch auf über zehn Millionen Euro ansteigen. Thiaw ist aktuell noch bis 2024 an die Knappen gebunden.

Milan-Trainer Stefano Pioli sagte am Samstagabend nach dem 2:0-Erfolg seiner Rossoneri im Ligaspiel gegen den FC Bologna über Thiaw: "Er ist ein Spieler mit großer Perspektive. Er ist schnell, er ist intelligent, er hat eine gute Technik und Physis. Er ist ein Typ, der die richtigen Eigenschaften hat, um in unserem Team zu sein."

Thiaw wechselte 2015 aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach in die Schalker Knappenschmiede. In der Saison 2020/21 schaffte er den Sprung in den Profikader und erkämpfte sich schnell einen Stammplatz.

Insgesamt absolvierte der Defensivspieler 61 Partien für die erste Mannschaft. Dabei gelangen ihm drei Treffer.