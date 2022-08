Der FSV Mainz 05 und Union Berlin eröffnen den Bundesliga-Sonntag am 2. Spieltag. Das Aufeinandertreffen im Liveticker von SPOX.

Am 2. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 bekommen es Mainz 05 und Union Berlin im direkten Duell miteinander zu tun. Wer gewinnt? Die 90 Minuten hier im Liveticker.

FSV Mainz 05 - Union Berlin Aufstellung Mainz 05

Mainz 05 vs. Union Berlin: Bundesliga JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Schauplatz ist die Mewa Arena in Mainz, los geht es um 15.30 Uhr. Hier entgeht Euch nichts zu den 90 Minuten.

Vor Beginn: Ein 3:1 gegen die Hertha in Berlin hier, ein 2:1 beim VfL Bochum dort: Sowohl Union als auch Mainz 05 konnten mit einem Erfolgserlebnis in die neue Bundesliga-Saison starten. Einer von beiden wird jedoch keinen zweiten Sieg einfahren können, denn am heutigen Sonntag treffen die Teams aufeinander.

Vor Beginn: Hallo zum Liveticker!

Mainz 05 vs. Union Berlin: Bundesliga JETZT im Liveticker - Die Aufstellungen

Mainz: Zentner - Bell, Hack, Leitsch - Widmer, J.-S. Lee, Kohr, Aaron - Stach, Onisiwo - Ingvartssen

Zentner - Bell, Hack, Leitsch - Widmer, J.-S. Lee, Kohr, Aaron - Stach, Onisiwo - Ingvartssen Union: Rönnow - Jaeckel, Knoche, Diogo Leite - Gießelmann, R. Khedira, Ryerson - Haraguchi, Haberer - Becker, Siebatcheu

