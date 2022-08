Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt ist eine von sechs Spielen am heutigen Bundesliga-Samstag. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Für Eintracht Frankfurt geht am heutigen Samstag, den 13. August, eine anstrengende Woche zu Ende. Nach der 0:2-Niederlage im UEFA Super Cup gegen Real Madrid am vergangenen Mittwoch geht es im Rahmen des 2. Bundesliga-Spieltags gegen Hertha BSC, das im Gegensatz zu den Hessen unter der Woche spielfrei hatte.

Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt, Bundesliga: Anpfiff, Ort, Spielstätte

Das Spiel Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt wird um 15.30 Uhr angepfiffen - so wie vier weitere Parallelspiele in der Bundesliga heute. Der Kampf um die Punkte wird dabei im Berliner Olympiastadion ausgetragen.

Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Heute ist Samstag. Weil alle Bundesligaspiele, die am Samstag über die Bühne gehen, in der Spielzeit 2022/23 von Sky übertragen werden, ist der Pay-TV-Sender auch der einzige, der sich um die Übertragung von Hertha vs. Frankfurt kümmert. Um keine Sekunde der Übertragung zu verpassen, müsst Ihr um 15.15 Uhr, wenn die Vorberichte losgehen, den Sender Sky Sport Bundesliga 5 (HD) anmachen. Hansi Küpper schlüpft dann in die Rolle des Kommentatoren.

© getty Mario Götze und die SGE wollen den Sieg gegen Hertha BSC.

Nachdem heute gleich mehrere Partien zeitgleich losgehen, bietet Sky auch eine Konferenz an. Diese findet Ihr bei Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Top Event (HD) vor.

Noch dazu sind Einzelspiel und Konferenz auch im Livestream von Sky zu sehen. Zugriff auf diesen erhaltet Ihr entweder mittels SkyGo-Abonnement oder via WOW.

Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX bietet mit seinem Liveticker eine weitere Möglichkeit an, mit dem Ihr das Ligaspiel zwischen Hertha BSC und Eintracht Frankfurt live verfolgen könnt. So bleibt Ihr stets auf dem Laufenden.

Hier geht es zum Liveticker zwischen Hertha BSC und Eintracht Frankfurt.

Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BSC: Christensen - Kenny, Uremovic, Kempf, Plattenhardt - Sunjic - Boetius, S. Serdar - Lukebakio, Kanga, Ejuke

Christensen - Kenny, Uremovic, Kempf, Plattenhardt - Sunjic - Boetius, S. Serdar - Lukebakio, Kanga, Ejuke Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Sow, Jakic - Knauff, C. Lenz - Kamada, M. Götze - Borré

Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Hertha BSC - Eintracht Frankfurt

Hertha BSC - Eintracht Frankfurt Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 2

2 Datum: 13. August 2022

13. August 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Berlin TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

