Hertha BSC vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund gastiert am 4. Spieltag der Bundesliga bei Hertha BSC. Kehrt der BVB in die Erfolgsspur zurück? So lässt sich das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Bis zur 89. Minute 2:0 geführt und dann kläglich doch noch verloren: Borussia Dortmund hat am vergangenen Samstag in der Bundesliga gegen Aufsteiger Werder Bremen im eigenen Stadion ein Desaster erlebt und eine 2:3-Niederlage kassiert.

Die Hanseaten haben die Begegnung mit der Nachspielzeit spektakulär binnen sechs Minuten komplett gedreht und nach zuvor zwei 2:2-Unentschieden gegen den VfL Wolfsburg und den VfB Stuttgart damit ihren ersten Saisonsieg eingefahren.

Kann sich der BVB von diesem Schockerlebnis erholen? Für die Westfalen geht es am heutigen Samstag, den 27. August auswärts in Berlin weiter. Gegner: Hertha BSC. Los geht es im Olympiastadion um 15.30 Uhr. Die Hauptstädter dienen dem Team von Edin Terzic womöglich als willkommener Aufbaugegner, sie stehen bislang nämlich bei erst einem Punkt, den sie gegen Eintracht Frankfurt einfuhren.

Hertha BSC vs. BVB: SPOX erklärt im Folgenden, wie sich die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker miterleben lässt.

© getty Der BVB will es gegen Hertha besser machen als gegen Werder.

Hertha BSC vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Während die Bundesliga freitags und sonntags stets bei dem Streamingdienst DAZN zu verfolgen ist, ist samstags stets Sky die Anlaufstelle, um mit eigenen Augen live nichts zu verpassen. Der Pay-TV-Sender hält nach wie vor Rechte an der Ausstrahlung der höchsten deutschen Spielklasse und zeigt Hertha BSC gegen BVB heute auf Sky Sport Bundesliga 2. Das Programm zu dem Einzelspiel beginnt dort um 15.15 Uhr, Kommentator ist Oliver Seidler.

Schon ab 14 Uhr könnt Ihr Euch dafür beim "tipico Countdown" auf Sky Sport Bundesliga 1 auf den Spieltag generell einstimmen, kurz vor dem Anstoß wechselt Ihr den Kanal dann einfach. Es sei denn, Ihr wollt Hertha gegen die Borussia als Teil der Konferenz verfolgen, was Euch natürlich auch möglich ist. Diese läuft auf Sky Sport Bundesliga 1.

Ihr seid nicht zuhause, könnt Sky daher nicht im TV sehen, wollt aber trotzdem nichts verpassen? Dann greift mit eurem mobilen Endgerät doch einfach auf Sky Go oder WOW zurück. So könnt Ihr das Spiel auch via Livestream verfolgen. In Sachen Fußball hat Sky neben der Bundesliga auch die 2. Bundesliga und die Premier League im Angebot, darüber hinaus seht Ihr beispielsweise auch die Formel 1, Handball oder Golf live.

Hertha BSC vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr könnt Hertha gegen Dortmund nicht live sehen? Kein Problem, denn wir bieten Euch einen Liveticker an. Dieser informiert Euch umgehend schriftlich über alles Wichtige, was sich während der 90 Minuten in Berlin tut.

Hertha BSC vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Hertha BSC - Borussia Dortmund

Hertha BSC - Borussia Dortmund Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 4

4 Datum: 27. August 2022

27. August 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Berlin TV: Sky

Livestream: Sky Go , WOW

, Liveticker: SPOX

Bundesliga: Tabelle vor dem 4. Spieltag