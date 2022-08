Hertha BSC suspendiert Rune Jarstein: "Sonst haben wir hier Wilde Sau"

Erneut Unruhe bei Hertha BSC. Ersatz-Torwart Rune Jarstein wurde suspendiert, nachdem dieser im Training Kritik an den Methoden von Torwarttrainer Andreas Menger geäußert haben soll.

Es ist was vorgefallen, was nicht der Tagesordnung entspricht. Das war schon ein bisschen heftiger. Wir haben ein Gespräch am Freitag geführt. Nach dem Gespräch haben wir Rune aus dem Kader genommen, aus den Gründen wie das Gespräch war und wie es gelaufen ist", erklärte Geschäftsführer Fredi Bobic die Entscheidung des Vereins.

Die Bild hatte zuvor berichtet, dass sich Jarstein am Freitag im Training mit Torwarttrainer Andreas Menger über die Trainingsinhalte gestritten und in der Folge um ein Gespräch mit den Hertha-Bossen gebeten habe. Beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt war Jarstein folgerichtig nicht mehr im Kader.

Jarstein ist inzwischen freigestellt, sein Vertrag bis 2023 soll zeitnah aufgelöst werden. "Jeder, der in der Verantwortung ist, muss Entscheidungen treffen - auch wenn sie schmerzhaft sind. Aber die musst du treffen. Ohne Disziplin funktioniert eine Fußball-Mannschaft nicht, sonst haben wir hier wilde Sau!" sagte Bobic weiter.

"Das geht in der Form nicht. Ich weiß schon, wo die Grenzen sind und wo sie zu ziehen sind. Ich weiß auch, zu verzeihen - ich weiß aber auch, was in der Vergangenheit getan worden ist und wem man geholfen hat. Wir haben für Rune im letzten Jahr sehr viel getan. Es ist schade, weil es eine Person betrifft, die schon sehr lange hier ist und so was nicht spurlos an einem vorbeigeht."

Jarstein wechselte im Dezember 2013 an die Spree und war über viele Jahre die Nummer eins im Berliner Tor. Insgesamt absolvierte der Norweger 179 Pflichtspiele für die Alte Dame. Nach einer Corona-Erkrankung mit Langzeitfolgen im Vorjahr und einer Knieverletzung war Jarstein zuletzt die Nummer zwei hinter Stammtorwart Oliver Christensen.