FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der zweiten Spielrunde der Bundesliga muss der FC Bayern München heute gegen den VfL Wolfsburg antreten. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Neun Tage nach der 6:1-Machtdemonstration des FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison steht dem Rekordmeister am heutigen 2. Spieltag der VfL Wolfsburg gegenüber. An der gegnerischen Seitenlinie kommt es dabei zum Wiedersehen mit dem ehemaligen Bayern-Trainer Niko Kovac, der nun die Wölfe coacht, mit denen er am 1. Spieltag gegen Aufsteiger Werder Bremen nicht über ein 2:2 hinaus kam.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg, Bundesliga: Anpfiff, Ort, Stadion

Der FC Bayern geht heute also als klarer Favorit ins Spiel, das um 17.30 Uhr angepfiffen wird und gleichzeitig das letzte Spiel der zweiten Spielrunde ist. Der Kampf um die Punkte findet dabei in der Münchner Allianz Arena statt.

© getty Niko Kovac trifft mit dem VfL Wolfsburg auf seinen Ex-Klub Bayern München.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg, Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - T. Müller, Musiala - Gnabry, Mané

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sonntagsspiele wie das heutige zwischen Bayern München und Wolfsburg gehören zum Rechtepaket von DAZN, weswegen dort auch die komplette Partie übertragen wird. Der Sendestart erfolgt um 16.45 Uhr, dann meldet sich das Quartett, das aus Moderator Alex Schlüter, Reporter Max Siebald, Kommentator Jan Platte und Experte Michael Ballack besteht.

Neben Sonntags- und Freitagsspielen der Bundesliga hat DAZN auch eine Menge anderer Fußballbewerbe im Angebot, darunter Spiele der Serie A, Ligue 1, Primera Division, Champions League sowie Länderspiele. Weitere Sportarten, die der Streamingdienst im Angebot hat, sind: US-Sport (NBA und NFL), Tennis, Darts, Handball, Motorsport, Radsport, Wintersport, MMA, Boxen, Wrestling und noch mehr.

Um auf all dies zugreifen zu können, wird ein Abonnement benötigt, das im Monat 29,99 Euro kostet und im Jahr 274,99 Euro.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Auch SPOX bietet heute eine Möglichkeit, mit der Ihr das Duell zwischen den Bayern und Wolfsburg live verfolgen könnt: nämlich den Liveticker. Tore, Elfmeter, Wechsel, Platzverweise - Ihr verpasst nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München - VfL Wolfsburg

FC Bayern München - VfL Wolfsburg Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 2

2 Datum: Sonntag, 14. August 2022

Sonntag, 14. August 2022 Anstoß: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

