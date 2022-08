Der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg haben den 2. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 abgeschlossen. So kann man sich die Highlights jetzt anschauen.

Die nächsten neun Begegnungen in der vor einer Woche gestarteten Bundesliga-Saison 2022/23 sind absolviert. Am Freitag, zu Beginn des 2. Spieltags, konnte Titelaspirant Borussia Dortmund einen 3:1-Auswärtserfolg gegen den SC Freiburg einfahren, während der amtierende Meister FC Bayern München das Wochenende im deutschen Oberhaus am Sonntagabend mit einem 2:0 gegen den VfL Wolfsburg abgeschlossen hat.

Nach dem beeindruckenden 6:1-Auftaktsieg bei Eintracht Frankfurt trugen sich für den FCB diesmal Jamal Musiala und Thomas Müller in die Torschützenliste ein. Die Münchner führen die Tabelle damit auch nach der zweiten Spielrunde an, während die Wölfe von Trainer Niko Kovac weiterhin bei einem erzielten Punkt (2:2 zum Start gegen Werder Bremen) liegen.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg: Stenogramm

FC Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - Müller, Musiala (83. Gravenberch) - Gnabry (46. Sané), Mané (80. Tel)

Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - Müller, Musiala (83. Gravenberch) - Gnabry (46. Sané), Mané (80. Tel) VfL Wolfsburg: Casteels - Baku, Bornauw, Lacroix, van de Ven - Arnold (83. Vranckx), Guilavogui - Wimmer (46. Kruse), Svanberg (61. F. Nmecha), Marmoush (68. Waldschmidt) - L. Nmecha (83. Brekalo)

Casteels - Baku, Bornauw, Lacroix, van de Ven - Arnold (83. Vranckx), Guilavogui - Wimmer (46. Kruse), Svanberg (61. F. Nmecha), Marmoush (68. Waldschmidt) - L. Nmecha (83. Brekalo) Tore: 1:0 Musiala (33.), 2:0 Müller (43.)

1:0 Musiala (33.), 2:0 Müller (43.) Gelbe Karten: Hernandez, Ulreich - Svanberg

© getty Der FC Bayern hat sein erstes Heimspiel der neuen Saison gewonnen.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg, Highlights im Video: Spielzusammenfassung vom 2. Spieltag der Bundesliga

Die Highlights könnt Ihr Euch in der Zusammenfassung ab sofort auch kostenfrei anschauen. Direkt nach dem Abpfiff darf der Axel-Springer-Verlag, zu dem unter anderem die BILD-Zeitung gehört, die Highlights verwerten. Bei der BILD benötigt man dafür ein Abonnement bei BILDplus.

Immer zur Nacht von Sonntag auf Montag nach einem Spieltag werden die Zusammenfassungen dann auch gratis auf YouTube hochgeladen. Dabei bespielen sowohl die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF sowie der Privatsender Sport1 ihre dortigen Kanäle. Ihr könnt Euch also aussuchen, wo Ihr Euch die wichtigsten Szenen zu Bayern München gegen VfL Wolfsburg anseht.

Der Streamingdienst DAZN hat das Sonntagsspiel zwischen den Bayern und den Wölfen live und in voller Länge übertragen. Wer Mitglied ist, kann sich die 90 Minuten auch nochmals im Re-Live ansehen - oder aber auf der Plattform selbst die Highlights abrufen.

Ein Monatsabo bei DAZN kostet 29,99 Euro monatlich, während für ein Jahresabo 24,99 Euro monatlich fällig werden. Abgesehen von der Bundesliga am Freitag und am Sonntag zeigt DAZN in Sachen Fußball auch die überwiegende Mehrheit der Champions League, die Primera Division mit Real Madrid und dem FC Barcelona, die Serie A mit Juventus, AC Mailand und Inter Mailand oder die Ligue 1 mit Paris Saint-Germain, dazu einige Pokal-Wettbewerbe im internationalen Fußball.

Bundesliga: Duelle und Ergebnisse am 2. Spieltag

Termin Heim Ergebnis Auswärts 12.08., 20:30 Freiburg 1:3 Dortmund 13.08., 15:30 Leverkusen 1:2 Augsburg 13.08., 15:30 Leipzig 2:2 Köln 13.08., 15:30 Hoffenheim 3:2 Bochum 13.08., 15:30 Hertha BSC 1:1 Frankfurt 13.08., 15:30 Bremen 2:2 Stuttgart 13.08., 18:30 Schalke 04 2:2 M'gladbach 14.08., 15:30 Mainz 05 0:0 Union Berlin 14.08., 17:30 Bayern München 2:0 Wolfsburg

Bundesliga: Tabelle nach dem 2. Spieltag