Zum Topspiel des 4. Spieltags treffen in der Bundesliga heute mit dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach die bis dato erfolgreichsten Teams aufeinander. Wie das Spektakel ausgeht, könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Vor Beginn des Spieltags befanden sich der FC Bayern und Borussia Mönchengladbach noch auf den Plätzen eins und zwei - wer sich im Kampf um die Tabellenspitze heute behaupten kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nachdem der deutsche Rekordmeister sein Programm in der Königsklasse erfahren hat, liegt der Fokus nun wieder auf der Bundesliga. Gegen Borussia Mönchengladbach möchten die Münchner den besten Saisonstart der Bundesligageschichte weiter ausbauen. Perfekte neun Zähler haben sie in drei Spielen gesammelt - bei einem Torverhältnis von 15:1. Gladbach geht mit sieben Punkten in die Partie.

Vor Beginn: Das Duell der beiden Traditionsklubs steigt in der Allianz-Arena in München. Um 18.30 Uhr wird Schiedsrichter Daniel Schlager die Begegnung anpfeifen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Topspiel der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach.

© getty Der FC Bayern trifft am 4. Spieltag der Bundesliga auf Borussia Mönchengladbach.

Bundesliga, FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, de Ligt, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - T. Müller, Coman - Gnabry, Mané

Neuer - Pavard, de Ligt, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - T. Müller, Coman - Gnabry, Mané Borussia Mönchengladbach: Sommer - Scally, Itakura, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Koné - Hofmann, Neuhaus, Plea - Thuram

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im TV und Livestream

Im Free-TV wird die Partie zwischen München und Gladbach leider nicht übertragen, in voller Länge könnt Ihr sie nur bei Sky sehen. Ab 17.30 Uhr könnt Ihr auf gleich drei Kanälen zur Vorberichterstattung einschalten, nämlich auf Sky Sport Bundesliga (UHD), Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Top Event. Wolff Fuss wird das Geschehen als Kommentator einordnen.

Parallel gibt es auch online die Möglichkeit, das Topspiel zu sehen. Den Livestream von Sky könnt Ihr via SkyGo oder WOW empfangen.

© getty Borussia Mönchengladbach ist aktuell auf dem dritten Tabellenplatz.

Bundesliga, 4. Spieltag: Die aktuelle Tabelle