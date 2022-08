FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Erster gegen Zweiter, dazu ein Traditionsduell wie kaum ein zweites in der Bundesliga: Am Samstagabend trifft der FC Bayern München auf Borussia Mönchengladbach. Alle Infos zur Übertragung der Bundesligapartie heute live im TV und Livestream sowie zum Liveticker gibt es hier bei SPOX.

Wer hätte das gedacht? Schon am dritten Spieltag der Bundesligasaison 2022/23 kommt es zum Duell zwischen dem Tabellenführer und dessen ärgsten Verfolger. Konkret gesagt: Der FC Bayern München trifft im Spitzenspiel auf Borussia Mönchengladbach.

Der Gast aus dem Westen der Republik ist unter Neu-Trainer Farke richtig gut aus den Startlöchern gekommen. Mit Heimsiegen über Hoffenheim und Hertha BSC sowie einem Remis beim FC Schalke - bei dem mit kurz vor Schluss alles nach Sieg aussah - haben die Fohlen bereits sieben Punkte auf der Habenseite. Nationalspieler Jonas Hofmann sprach nach dem jüngsten Erfolg gegen die Hertha schon davon, "die Liga aufmischen" zu wollen.

Der Start der Borussia ist allerdings nichts gegen das, was der FC Bayern bisher auf das grüne Bundesliga-Parkett zaubert. 9 Punkte, 15:1 Tore und eine Menge Spielfreude lassen sich nach den ersten drei Partien konstatieren. Mit diesem neuen Startrekord im Rücken soll jetzt auch Mönchengladbach distanziert werden.

© getty FCB-Neuzugang Matthijs de Ligt traf gegen den VfL Bochum erstmals im neuen Dress.

Die Partie verspricht also nicht nur aufgrund ihrer Tradition eine Menge Spannung. Wie Ihr live im TV, Livestream und Liveticker dabei sein könnt, verraten wir Euch hier bei SPOX.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Bundesliga am Samstag liegt wie gewöhnlich in den Händen des Pay-TV-Senders Sky. Nach der Konferenz am Nachmittag startet die Berichterstattung live aus München um 17.30 Uhr, entweder auf Sky Sport Bundesliga (HD) oder Sky Sport Top Event (HD). Nach den üblichen Analysen in der Preshow übernimmt Wolff-Christoph Fuss zum Anpfiff das Zepter und führt Euch durch die Partie. Um das Spiel verfolgen zu können, ist jedoch ein Abo erforderlich.

Auch für Livestream-Angebote zeigt sich Sky verantwortlich. Dabei werden Euch mit SkyGo und WOW gleich zwei Möglichkeiten geboten.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im Liveticker

Wem keine der genannten Optionen zusagen sollte, kann sich auch ohne schlechtes Gewissen für unseren SPOX-Liveticker entscheiden. Dort bleibt Ihr immer auf dem Laufenden.

Hier kommt Ihr direkt zum Liveticker der Partie FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach: Alle Infos zum Spiel

Event: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 3

3 Datum: 27.08.2022

27.08.2022 Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: SkyGo , WOW

, Liveticker: SPOX

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach: Der 3. Spieltag im Überblick