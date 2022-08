Der FC Bayern München und Eintracht Frankfurt eröffnen heute die 60. Bundesliga-Saison. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Auftaktspiel live im Free-TV und im Livestream sehen könnt.

Jetzt DAZN abonnieren und damit den Bundesliga-Auftakt zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt live verfolgen!

Es ist soweit! In der Bundesliga wird ab dem heutigen Freitag, den 5. August, endlich wieder Fußball gespielt. Dabei kommt es gleich zu Beginn der Saison zu einem Kracher, die 60. Meisterschaft wird mit dem Duell zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt eröffnet. Der amtierende Meister kriegt es also mit dem amtierenden Europa-League-Sieger zu tun.

Die Begegnung wird um 20.30 Uhr angepfiffen. Als Spielstätte dient der Deutsche Bank Park in Frankfurt, die Heimstätte der Eintracht.

© getty Der FC Bayern hat mit dem Triumph im DFL-Supercup bereits die erste Trophäe der Saison im Schrank stehen.

Obwohl heute der erste Bundesliga-Spieltag ist, haben beide Mannschaften bereits jeweils ein Pflichtspiel absolviert: Die Hessen setzten sich im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg mit 4:0 durch und sind eine Runde weiter, die Münchner hingegen holten sich mit dem 5:3-Sieg im DFL-Supercup gegen RB Leipzig bereits den ersten Titel der Saison.

FC Bayern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Auftaktspiel gegen Eintracht Frankfurt live im TV und Livestream

Wie in der vergangenen Saison wird der Bundesliga-Auftakt auch in diesem Jahr im Free-TV angeboten. Auch der Sender ist derselbe geblieben, Sat.1 überträgt das Spektakel heute live und in voller Länge und beginnt bereits um 19 Uhr, also eineinhalb Stunden vor Anpfiff, mit der detaillierten Vorberichterstattung. Im Laufe der Übertragung setzt der Privatsender folgendes Personal ein:

Moderator: Matthias Opdenhövel

Matthias Opdenhövel Kommentator: Wolff-Christoph Fuss

Wolff-Christoph Fuss Reporter: Andrea Kaiser und Matthias Killing

Parallel zur Übertragung im Free-TV liefert Sat.1 bei ran.de auch einen Livestream, mit dem Ihr ebenfalls die Partie verfolgen könnt - und das ohne Kosten und Abonnement.

Außerdem besitzt DAZN auch in dieser Saison die Übertragungsrechte an allen Bundesliga-Spielen, die am Freitag stattfinden, weswegen der Streamingdienst heute ebenfalls im Einsatz ist. Um 19.30 Uhr werden die ersten Livebilder geliefert, Laura Wontorra übernimmt dabei die Rolle der Moderatorin, Uli Hebel ist Kommentator, Sandro Wagner Experte und Alex Schlüter fungiert als Reporter.

© imago images Mario Götze trifft mit der Eintracht auf seinen Ex-Verein.

Neben der Bundesliga hat DAZN auch Spiele anderer europäischer Topligen im Angebot, aber auch weitere Sportarten wie US-Sport (NBA und NFL), Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, MMA, Boxen, Wrestling und noch mehr.

Für all dies wird ein Abonnement benötigt, das entweder 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr kostet.

FC Bayern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Auftaktspiel gegen Eintracht Frankfurt live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

FC Bayern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Auftaktspiel gegen Eintracht Frankfurt live im TV und Livestream - Die Bundesliga im Liveticker

Eine weite Möglichkeit, das Spiel live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem ausführlichen Liveticker an. Damit verpasst Ihr kein Tor, keine Riesenchance und auch keinen Platzverweis.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt.

FC Bayern heute live im Free-TV? So seht Ihr das Auftaktspiel gegen Eintracht Frankfurt live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt - FC Bayern München

Eintracht Frankfurt - FC Bayern München Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 1

1 Datum: 5. August 2022

5. August 2022 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt TV: Sat.1

Livestream: ran.de, DAZN

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle