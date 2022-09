FC Augsburg vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Augsburg trifft heute in der Bundesliga auf Hertha BSC. Wie Ihr die Begegnung am 5. Spieltag live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Mit dem FC Augsburg und Hertha BSC stehen sich am heutigen Sonntag, den 4. September, in der Bundesliga zwei Mannschaften gegenüber, die im unteren Tabellendrittel zuhause sind.

Nach vier Spielrunden stehen die Augsburger bei einem Sieg und drei Niederlagen. Die Hauptstädter, die in der vergangenen Saison erst in der Relegation den Klassenerhalt sichern konnten, warten noch auf einen Sieg. Erst einen Punkt konnte die Hertha bislang sammeln.

FC Augsburg vs. Hertha BSC, Bundesliga - Anpfiff, Ort, Stadion

Dies soll nun am 5. Spieltag gegen den FC Augsburg besser werden. Um 15.30 Uhr wird die Begegnung angepfiffen. Gespielt wird in der WWK-Arena in Augsburg. Es ist das erste von zwei Ligaspielen am heutigen Sonntag, um 17.30 Uhr treten Borussia Mönchengladbach und Mainz 05 gegeneinander an.

© getty Hertha BSC ist in der Liga noch ohne Sieg.

FC Augsburg vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Da es sich bei Augsburg gegen Hertha BSC heute um ein Sonntagsspiel handelt, müssen all jene, die das Spiel live verfolgen möchte, bei DAZN vorbeischauen. Der Streamingdienst ist es nämlich, der in der Spielzeit 2022/23 die Bundesliga-Sonntagsspiele überträgt. Übertragungsbeginn ist um 14.45 Uhr. In der Zeit bis zum Anpfiff kümmert sich Moderator Freddy Harder um die Vorberichte, Nico Seepe fungiert während der Partie als Kommentator, Sascha Bigalke ist Experte.

Neben Sonntagsspielen bietet DAZN auch die Freitagsspiele der Bundesliga an, darüber hinaus auch zahlreiche andere Ligen und Wettbewerbe wie die Serie A, Ligue 1, Primera Division und große Teile der Champions League. Doch Fußball ist bei weitem noch nicht alles. Auch Sportarten wie Tennis, Handball, Darts, Motorsport, Radsport, MMA, Boxen, Wrestling, US-Sport (NBA und NFL) und viele mehr sind beim "Netflix des Sports" zu sehen.

Wer all dies schauen möchte, braucht ein Abonnement. Dabei wird eine Monatsvariante angeboten, für die es monatlich 29,99 Euro zu zahlen gilt. Außerdem gibt es noch eine Jahresvariante für 274,99 Euro pro Jahr.

FC Augsburg vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Darüber hinaus lässt sich die Begegnung auch bei SPOX im Liveticker verfolgen. Dafür müsst Ihr diesen auf unserer Website aufrufen.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Augsburg und Hertha BSC.

FC Augsburg vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Augsburg - Hertha BSC

FC Augsburg - Hertha BSC Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 5

5 Datum: 4. September 2022

4. September 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: WWK-Arena, Augsburg

WWK-Arena, Augsburg Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

