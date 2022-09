In der Bundesliga kommt es am Samstagabend zum Topspiel zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Hier bekommt Ihr alle Informationen rund um die Übertragungssituation im TV, Livestream und Liveticker.

Topspiel am Abend! Am heutigen Samstag um 18.30 Uhr empfängt Eintracht Frankfurt das Team von RB Leipzig. Es ist ein Duell, das historisch gesehen kaum ausgeglichener sein könnte: von den zwölf Partien, die man bislang gegeneinander absolviert hat, endeten lediglich fünf Spiele nicht in einem Unentschieden. Doch anders noch als in den vergangenen Jahren ist die Rollenverteilung diesmal eine klarere.

Was die zwei Teams aber dennoch eint, ist ein mehr oder weniger verkorkster Saisonstart. Sowohl die Eintracht als auch die Leipziger konnten gerade einmal zwei Punkte binnen der ersten drei Spiele ergattern. Für die Champions League-Teilnehmer ist diese Ausbeute selbstredend weit unter den eigenen Ansprüchen. Am -vergangenen Wochenende fanden beide Mannschaften schließlich aber wieder zurück auf Siegerstraße. Während die Hessen auf spektakuläre Art und Weise drei Punkte aus Bremen entführten (3:4), wussten die Sachsen mit ihrer gewohnt souveränen Spielweise gegen Wolfsburg zu überzeugen (2:0).

Tabellarisch ergeben diese Resultate für beide Klubs einen Platz im Mittelfeld. Den Abstand auf die internationalen Plätze konnte man nun auf drei Punkte verkürzen, bis zum Tabellenführer Bayern München besteht noch eine Differenz von fünf Punkten.

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 5.

5. Datum: Samstag, 3. September

Samstag, 3. September Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Spielort: Deutsche Bank Park in Frankfurt

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wie auch alle anderen Matches an diesem Tag wird auch das Spiel zwischen Frankfurt und Leipzig exklusiv vom Pay-TV-Unternehmen Sky übertragen. Alles, was Ihr zur Ausstrahlung im TV und Livestream wissen müsst, haben wir Euch im folgenden zusammengefasst.

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Wenn Ihr Euch die Begegnung zwischen Frankfurt und Leipzig heute anschauen wollt, dann müsst Ihr dazu in Besitz des Sky Q-Receivers sein. Denn nur dieser empfängt das entsprechende Signal für die Übertragung. Erhältlich ist das gute Stück derzeit - in Kombination mit dem ebenfalls notwenigen Bundesliga-Paket - für 20 Euro pro Monat im Jahrestarif. Neben allen Samstagsspielen der ersten Bundesliga, könnt Ihr damit auch auf alle Matches der 2. Bundesliga zugreifen. Für den Aufpreis von fünf Euro legt Sky auch noch alle weiteren zur Verfügung stehenden Inhalte mit oben drauf. Alle Infos gibt's über diesen Link.

Wenn Ihr nun aber bereits in Besitz aller nötigen Grundvoraussetzungen seid, so müsst Ihr nichts weiter tun als den entsprechenden Sender aufzurufen. Hier hat sich das Unternehmen auf den Kanal Sky Sport Bundesliga 1 festgelegt. Der Übertragungsbeginn wird um 17.30 Uhr stattfinden.

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Sehr viel schneller könnt Ihr Euch dagegen die Dienste von Wow (ehemals SkyTicket) sichern. Das ist eine Plattform, auf der Ihr diverse Sportereignisse im Livestream verfolgen könnt. Anders als im Falle der Sky Q-Abomodelle, gibt es hier nicht verschiedene Abstufungen, sondern nur ein einziges Angebot, welches alle Inhalte umfasst, die dem Unternehmen zur Verfügung stehen.

Das heißt, neben der ersten und zweiten Bundesliga sehen Kundinnen und Kunden auch alle Spiele des DFB-Pokals und der englischen Premier League, jede Formel 1-Session der laufenden Saison sowie diverse Ereignisse der Sportarten Tennis, Golf, Eishockey und Handball. Für ein Monatsabo berechnet Sky derzeit 29,99 Euro, für das Jahresabo werden 24,99 Euro pro Monat fällig. Alles Weitere erfahrt Ihr über den folgenden Link.

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Ihr sucht nun eine Alternative zu den genannten kostenpflichtigen Übertragungswegen? Dann können wir Euch hiermit unseren hauseigenen Liveticker ans Herz legen. Hier versorgen wir Euch minütlich mit allen wichtigen Geschehnissen aus Frankfurt. Und das Beste: der Ticker ist komplett gratis. Schaut gerne einmal vorbei.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Jakic, Tuta, Ndicka, Lenz - Rode, Sow, Lindström, M. Götze, Kamada - Kolo Muani

Trapp - Jakic, Tuta, Ndicka, Lenz - Rode, Sow, Lindström, M. Götze, Kamada - Kolo Muani RB Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, Halstenberg, Gvardiol - Kampl, Raum, Laimer, Dani Olmo - Silva, Nkunku

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Borussia Dortmund 5 4 12 2 Bayern München 4 14 10 3 1. FC Union Berlin 4 8 10 4 SC Freiburg 4 4 9 5 1899 Hoffenheim 5 2 9 6 Bor. Mönchengladbach 4 3 8 7 1. FSV Mainz 05 4 -1 7 8 1. FC Köln 4 2 6 9 RB Leipzig 4 1 5 10 Werder Bremen 4 0 5 11 Eintracht Frankfurt 4 -4 5 12 VfB Stuttgart 4 -1 3 13 Bayer Leverkusen 4 -2 3 14 FC Augsburg 4 -5 3 15 VfL Wolfsburg 4 -4 2 16 FC Schalke 04 4 -7 2 17 Hertha BSC 4 -4 1 18 VfL Bochum 4 -10 0

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Top-Scorer der Liga