Eintracht Frankfurt vor Transfer von PSG-Youngster Junior Ebimbe - Probleme beim Medizincheck

Der bevorstehende Transfer von PSG-Juwel Junior Dina Ebimbe zu Eintracht Frankfurt stand offenbar auf der Kippe. Wie die Bild-Zeitung berichtete, wurden beim obligatorischen Medizincheck des 21-Jährigen Probleme an der Rückseite des linken Knies entdeckt.

Einige Ärzte äußerten demnach Bedenken über einen Transfer, allerdings sollen andere Mediziner weniger sorgenvoll gewesen sein. Schlussendlich, so heißt es, hätten sich die Verantwortlichen der Hessen für einen Transfer des Mittelfeldspielers ausgesprochen.

Ebimbe soll zunächst für ein Jahr ausgeliehen werden, anschließend soll unterschiedlichen Berichten der Bild und von Sky zufolge eine Kaufoption oder Kaufpflicht in Höhe von rund sechs Millionen Euro bestehen. Laut Sport1 habe es Sportvorstand Markus Krösche geschafft, PSG von der ursprünglichen Forderung in Höhe von zehn Millionen Euro herunterzuhandeln.

Ebimbe kam im Starensemble von Paris Saint-Germain in der vergangenen Saison auf zehn, meist kurze, Ligaeinsätze. In Frankfurt soll er in der Mittelfeldzentrale Sebastian Rode entlasten, dem die Belastung von drei Wettbewerben offenbar nicht mehr zugetraut wird. Ebimbe gilt als absoluter Wunschspieler von Eintracht-Trainer Oliver Glasner.