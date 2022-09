Zum Auftakt des 5. Spieltags der Bundesliga empfängt der BVB heute die TSG Hoffenheim. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

DAZN-Abo sichern und BVB vs. TSG Hoffenheim live erleben!

An diesen Wochenende steht in der Bundesliga der 5. Spieltag auf dem Programm. Der BVB und die TSG Hoffenheim bestreiten am heutigen Abend die ersten Partie des Spieltags. Wer kann das Duell zwischen dem Tabellenvierten und Tabellenfünften heute für sich entscheiden.

BVB vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Freitag, den 02. September, duellieren sich im Signal-Iduna-Park in Dortmund der BVB und die TSG Hoffenheim. Die Auftaktpartie des 5. Spieltags der Bundesliga beginnt um 20.30 Uhr.

Der heutige Gastgeber BVB befindet sich aktuell in der Tabelle der Bundesliga auf dem fünften Rang. Neun Punkte konnte das Team von Edin Terzic an den ersten vier Spieltagen holen. Trotz der drei Siege zeigte sich der BVB am Anfang der Saison nicht immer sattelfest, das zeigte vor allem die 2:3-Niederlage gegen den Werder Bremen am 3. Spieltag. Gegen Bremen verspielte der BVB einen schon sicher geglaubten Sieg binnen sechs Minuten. Am vergangenen Spieltag gewann der BVB knapp mit 1:0 gegen Hertha BSC. Und auch in diesem Spiel musste der BVB bis zum Schluss zittern, rettete das Ergebnis jedoch über die Zeit.

© getty Der BVB trifft am 5. Spieltag der Bundesliga auf die TSG Hoffenheim.

Ebenfalls mit 1:0 gewann die TSG Hoffenheim seine Partie am vergangenen Spieltag gegen den FC Augsburg. Mit neun Zählern liegt die Mannschaft von André Breitenreiter damit einen Platz vor den heutigen Gegnern aus Dortmund. Die bislang einzige Saisonniederlage musste die TSG Hoffenheim am 1. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach hinnehmen. ein Grund dafür ist aktuell Stürmer Georgino Rutter, der sich in hervorragender Frühform befindet. Bleiben die Gäste auch nach dem heutigen Duell vor dem BVB in der Tabelle?

BVB vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Dortmund: Kobel - M. Wolf, Hummels, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Özcan, Bellingham - Brandt, Reus, Reyna - Modeste

Kobel - M. Wolf, Hummels, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Özcan, Bellingham - Brandt, Reus, Reyna - Modeste Hoffenheim: Baumann - Kabak, Vogt, Akpoguma - Skov, Geiger, Angelino - Prömel, Baumgartner - Rutter, Kramaric

BVB vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt am heutigen Abend das Duell zwischen dem BVB und der TSG Hoffenheim exklusiv im TV und Livestream. DAZN strahlt in dieser Saison nämlich alle Bundesligaduelle am Freitag und Sonntag live und in voller Länge aus.

Auf DAZN 1 seht Ihr die Übertragung der Partie ab 19.45 Uhr. Das DAZN-Team setzt sich aus Moderatorin Laura Wontorra, dem Kommentatoren-Duo Marco Hagemann Michael Ballack sowie dem Reporter Daniel Herzog zusammen. Mit der DAZN-App oder Eurem Laptop im Browser könnt Ihr die Partie zwischen dem BVB und der TSG Hoffenheim heute ebenfalls live und vollumfänglich im Livestream sehen. Dort findet Ihr zudem die Highlights aller Bundesligaduelle des Spieltags.

© getty Hoffenheim-Stürmer Georgino Rutter befindet sich aktuell in hervorragender Form.

Ein Abonnement schlägt bei DAZN mit 29,99 Euro zu Buche. Alternativ könnt Ihr bei DAZN auch ein Jahres-Abo wählen, welches 274,99 Euro kostet. Neben den Freitags-und Sonntagsspielen der Bundesliga zeigt DAZN auch die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, Handball und noch viele weitere Sporthighlights.

BVB vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

BVB vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spieltag: 5. Spieltag der Bundesliga

5. Spieltag der Bundesliga Partie: BVB vs. TSG Hoffenheim

BVB vs. TSG Hoffenheim Datum: 02. September

02. September Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Dortmund Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN

Übertragung im Liveticker: SPOX

BVB vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Im Liveticker könnt Ihr heute BVB vs. TSG Hoffenheim hier bei SPOX verfolgen. Damit verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Feld. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Bundesliga, 5. Spieltag: Die Tabelle