Der 1. FC Köln und der VfB Stuttgart eröffnen heute den Bundesliga-Sonntag. Im Rahmen des 4. Spieltags stehen sich die beiden Klubs gegenüber. SPOX bietet das Duell im Liveticker an.

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Zwei Spiele finden am heutigen Sonntag in der Bundesliga statt. Eines davon ist das zwischen dem 1. FC Köln und dem VfB Stuttgart. Der 1. FC Köln ist in drei Spielen noch ungeschlagen und auf einem soliden achten Platz in der Tabelle. Der VfB Stuttgart hingegen jagt weiterhin noch Sieg Nummer eins.

Vor Beginn: Die Begegnung wird um 15.30 Uhr angepfiffen. Als Spielstätte dient das Rhein-Energie-Stadion in Köln.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Bundesligaspiel am 4. Spieltag zwischen dem 1. FC Köln und dem VfB Stuttgart.

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im TV und Livestream

Wer das Duell heute live und in voller Länge schauen möchte, kommt nicht um DAZN herum. Der Streamingdienst besitzt nämlich die Übertragungsrechte an den Sonntagsspielen der Bundesliga.

Die ersten Livebilder aus Köln werden um 14.45 Uhr gezeigt. Folgendes Personal wird während der Übertragung eingesetzt:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Mario Rieker

Mario Rieker Experte: Benny Lauth

Für DAZN wird ein Abonnement benötigt. Dieses kostet im Monat 29,99 Euro und im Jahr 274,99 Euro pro Jahr.

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart, Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen

Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Skhiri - Maina, Ljubicic, Kainz - Thielmann, S. Tigges

Schwäbe Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Skhiri - Maina, Ljubicic, Kainz - Thielmann, S. Tigges Stuttgart: F. Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Vagnoman, W. Endo, Sosa - Ahamada - Egloff - Silas, L. Pfeiffer

Bundesliga: Die Tabelle am 4. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 4 16:2 14 10 2. Union Berlin 4 11:3 8 10 3. Freiburg 4 7:3 4 9 4. Hoffenheim 4 8:5 3 9 5. Borussia Dortmund 4 7:4 3 9 6. Borussia M'gladbach 4 7:4 3 8 7. Mainz 05 4 4:5 -1 7 8. Köln 3 6:4 2 5 9. Werder Bremen 3 7:6 1 5 10. RB Leipzig 4 6:5 1 5 11. Bayer Leverkusen 4 4:6 -2 3 12. Augsburg 4 3:8 -5 3 13. Stuttgart 3 3:4 -1 2 14. Wolfsburg 4 2:6 -4 2 15. Eintracht Frankfurt 3 3:8 -5 2 16. Schalke 04 4 4:11 -7 2 17. Hertha BSC 4 2:6 -4 1 18. Bochum 4 3:13 -10 0