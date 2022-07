Bundesliga-Testspiele: Gladbach baut Siegesserie aus - Nullnummer für Schalke

Zurück aus dem Trainingslager am Tegernsee hat Borussia Mönchengladbach auch das dritte Testspiel in der Saisonvorbereitung gewonnen. Aufsteiger Schalke 04 ist in seinem ersten Härtetest vor der neuen Saison der Bundesliga nicht über ein Remis hinausgekommen.

Gegen Drittligist Viktoria Köln gab es für Gladbach auf dem heimischen Trainingsplatz einen ungefährdeten 5:2 (1:0)-Sieg.

Florian Neuhaus (40.), Jonas Hofmann (58., 86.), Lars Stindl (61.) und Joe Scally (71.) trafen für die Borussia, Patrick Sontheimer (64.) und Ben Hompesch (83.) waren für die Kölner erfolgreich.

Nach Siegen gegen Regionalliga-Aufsteiger RW Essen (4:2) und 1860 München (6:0) aus der 3. Liga stehen für das Team des neuen Trainers Daniel Farke in der Vorbereitung noch zwei Härtetests gegen den belgischen Erstligisten Standard Lüttich (16. Juli) und das spanische Top-Team Real Sociedad (23. Juli) an.

In der ersten Runde des DFB-Pokals reisen die Fohlen am 31. Juli zum SV Oberachern, in der Bundesliga geht es am 6. August mit einem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim los. Viktoria Köln trifft am 31. August in der ersten Pokalrunde auf Rekordmeister Bayern München und darf sich auf eine große Kulisse im Kölner RheinEnergie-Stadion freuen.

Schalke 04: Nullnummer im Test

Die Knappen trennten sich am Mittwoch im Trainingslager in Österreich vom italienischen Erstligisten US Salernitana um Ex-Bayern-Spieler Franck Ribery mit 0:0. Mehr war am Mittwoch neben dem Platz los: Am Nachmittag stellte Schalke seinen neuen Hauptsponsor vor, Neuzugang Alex Kral befand sich zudem bereits im Anflug.

Vier Tage nach dem schwachen Auftritt im Parkstadion, als das Team von Trainer Frank Kramer gegen Drittligist SV Meppen (1:3) verlor, zeigte sich der Aufsteiger zwar defensiv sehr stabil, war in der Offensive jedoch erneut zu harmlos.

Augsburg mit erster Test-Niederlage gegen Budweis

Der FC Augsburg hat in der Vorbereitung auf die neue Saison seine erste Testspiel-Niederlage kassiert. Das Team des neuen Trainers Enrico Maaßen unterlag im Trainingslager in Österreich dem tschechischen Erstligisten Dynamo Budweis mit 0:1 (0:0).

In der vergangenen Woche hatte der FCA sich 1:1 vom Zweitligisten SV Sandhausen getrennt, zuvor hatte es zwei 5:0-Erfolge gegen die unterklassigen Klubs VfB Eichstätt und Schwaben Augsburg gegeben.

Gegen einen der kleinsten Klubs im Wettbewerb spielt der FC Augsburg auch in der ersten Runde des DFB-Pokals: Beim Oberligisten Blau-Weiß Lohne steigt am 31. Juli das erste Pflichtspiel, eine Woche später folgt der Bundesliga-Auftakt gegen den SC Freiburg.

Bundesliga: Hoffenheim gewinnt auch dritten Test

Die TSG Hoffenheim hat in der Vorbereitung auf die kommende Saison auch sein drittes Testspiel gewonnen. Das Team des neuen Trainers Andre Breitenreiter setzte sich am Mittwoch gegen den ungarischen Erstligisten Puskas Akademia 2:0 (2:0) durch, Robert Skov (34.) und Andrej Kramaric (40.) erzielten die Treffer. Die TSG absolviert momentan ihr Trainingslager in Kitzbühel.

Zuletzt hatte Hoffenheim bereits gegen den Regionalligisten Astoria Walldorf (4:0) und den Zweitligisten 1. FC Heidenheim (2:0) gewonnen. Breitenreiters Mannschaft bestreitet ihr erstes Pflichtspiel am 31. Juli im DFB-Pokal gegen den Regionalligisten SV Rödinghausen, zum Liga-Auftakt (6. August) geht es dann zu Borussia Mönchengladbach.

Bundesliga: Bochum dreht nach schwachem Start auf

Der VfL Bochum hat sein erstes Vorbereitungsspiel im Trainingslager in Südtirol nach einem schwachen Start verdient gewonnen. Gegen den italienischen Serie-A-Aufsteiger US Lecce drehte das Team von Trainer Thomas Reis ein 0:2 noch in einen 3:2 (2:2)-Sieg.

Für Bochum trafen Kevin Stöger (31.), Gerrit Holtmann (44.) und Silvere Ganvoula (64.) nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung. Lorenzo Colombo hatte die Italiener in der Anfangsphase durch einen Doppelpack in Führung gebracht (13., 16.).