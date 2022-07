Testspiele: Frankfurt mit Kantersieg im ersten Testspiel

Noch ohne den 2014er-Weltmeister Mario Götze ist Eintracht Frankfurt mit einem standesgemäßen Sieg in die neue Saison gestartet. Der Gewinner der Europa League setzte sich in Butzbach beim hessischen Kreis-Oberligisten SV Nieder-Weisel mit 14:0 (6:0) durch.

Top-Neuzugang Götze wurde bei der einseitigen Partie wegen leichter muskulärer Probleme noch geschont. Die Gäste gingen gegen die achtklassigen Amateure schon nach 39 Sekunden in Führung, erfolgreichste Torschützen waren Neuzugang Randal Kolo Muani und Goncalo Paciencia mit jeweils drei Treffern.

Ihren ersten Pflichtspiel-Auftritt hat die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner in der ersten DFB-Pokal am 1. August (20.45 Uhr) beim Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg.

SC Freiburg im ersten Test nur 0:0

Der SC Freiburg hat im ersten Testspiel der Vorbereitung auf die neue Spielzeit einen Sieg verpasst. Gegen den Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg 07 kam das Überraschungsteam der vergangenen Saison nicht über ein 0:0 hinaus.

Das Spiel fand vor rund 4800 Fans im Dreisamstadion statt - der ehemaligen Heimstätte der Freiburger. In einer weitgehend unspektakulären Partie hielt SC-Ersatztorwart Benjamin Uphoff einen Elfmeter der Elversberger (20.).

VfB Stuttgart startet mit lockerem Sieg in die Saison

Der VfB Stuttgart ist mit einem lockeren Testspielsieg in die neue Saison gestartet. Die Schwaben setzten sich beim Landesligisten SV Böblingen mit 7:1 (4:0) durch. Alou Kuol (71., 76., 84.) traf dreimal, Chris Führich (16., 35.) doppelt. Die weiteren Tore erzielten Enzo Millot (24.) und Thomas Kastanaras (38.).

Die wechselwilligen Stars Sasa Kalajdzic und Borna Sosa fehlten wegen längeren Urlaubs ebenso wie Atakan Karazor, der wegen einer möglichen Straftat in Ibiza weiter in U-Haft sitzt.

FSV Mainz 05 siegt 4:0 in Worms

Erst nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit hat Mainz ein Testspiel beim Regionalligisten Wormatia Worms mit 4:0 (0:0) gewonnen. Die Tore für die Gäste erzielten Ben Bobzien (58.), Marlon Mustapha (60.) sowie in der Nachspielzeit Danny Schmidt und Dominik Kohr.

Ihren ersten Pflichtspieleinsatz hat die Mannschaft von Trainer Bo Svensson in der ersten DFB-Pokalrunde am 31. Juli (18.00 Uhr) beim Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue.

VfL Bochum siegt im Test in Bocholt

Der VfL Bochum hat im dritten Testspiel den zweiten Sieg gefeiert. Nach Anlaufschwierigkeiten setzte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Reis beim Regionalligisten 1. FC Bocholt mit 3:1 (0:1) durch. Neuzugang Jordi Osei-Tutu (56.) und Silvere Ganvoula (73., 75.) drehten die Partie. Malek Fakhro (44.) hatte Bocholt in Führung gebracht.

Den Testauftakt hatten die Bochumer mit 2:0 beim Regionalligisten Wuppertaler SV für sich entschieden, es folgte ein 1:1 beim Oberligisten 1. FC Monheim. Am 30. Juli wartet in der ersten Runde des DFB-Pokals Regionalligist Viktoria Berlin auf den VfL. In der Bundesliga geht es für Bochum eine Woche später gegen den FSV Mainz 05 los.