Testspiele: FC Schalke 04 verliert gegen Twente - 1. FC Köln bezwingt Nijmegen deutlich

Der FC Schalke 04 hat im letzten Härtetest vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison einen Dämpfer kassiert. Die Knappen unterlagen beim niederländischen Erstligisten Twente Enschede trotz Führung mit 1:3 (1:1). Der 1. FC Köln hat seinen letzten Test der Vorbereitung dagegen überzeugend gewonnen.

Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart bezwang den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen in Troisdorf mit 5:0 (2:0), Zuschauer waren nicht zugelassen.

Ondrej Duda (21.) per Foulelfmeter, Linton Maina (40.), Sargis Adamyan (47.) und Tim Lemperle (75./79.) sorgten für den Sieg des FC.

"Wir nutzen den Test, um einige Sachen auszuprobieren. Die Mannschaft wird nicht die sein, die gegen Regensburg auflaufen wird", hatte Baumgart vor der Begegnung gesagt.

Die Kölner, die im August in den Play-offs zur Conference League um einen Platz im Europapokal spielen, bestreiten ihr erstes Pflichtspiel am 30. Juli: Beim Zweitligisten Jahn Regensburg steht das Erstrundenduell im DFB-Pokal an. In der Liga geht es dann am 7. August gegen Schalke los.

Innenverteidiger Marcin Kaminski (9.) brachte die Knappen gegen Twente vor 25.000 Zuschauern in Führung, Michel Vlap traf per direktem Freistoß nur wenig später zum Ausgleich (14.). Sem Steijn (84.) und Manfred Ugalde (89.) schossen den dreimaligen niederländischen Pokalsieger spät zum Sieg.

Für den S04 kam es zudem zu einem Wiedersehen mit Twente-Keeper Lars Unnerstall, der zwischen 2008 und 2013 bei den Knappen unter Vertrag gestanden hatte. Schalke startet am 31. Juli im Pokal beim Viertligisten Bremer SV in die Pflichtspiel-Saison.