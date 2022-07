Bundesliga: Die Testspiele am Samstag - VfB Stuttgart in Torlaune, Gladbach weiter ungeschlagen

Die Vereine der Bundesliga testen eine Woche vor der 1. Runde des DFB-Pokals ihre Form. Der VfB Stuttgart präsentierte sich dabei in Torlaune, während Borussia Mönchengladbach weiter ungeschlagen in der Vorbereitung ist.

VfB Stuttgart - FC Valencia 5:2 (2:1)

Der VfB Stuttgart hat sich knapp eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt in Torlaune präsentiert. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo besiegte den spanischen Erstligisten FC Valencia im Rahmen der Saisoneröffnung mit 5:2 (2:1).

Tiago Tomas (16., 44.), Silas (46.), Neuzugang Juan Jose Perea (58.) und Darko Churlinov (90.) erzielten die VfB-Tore. Marcos Andre (30., 55.) traf für die Gäste doppelt. Die Schwaben gastieren am Freitag im DFB-Pokal beim Drittligisten Dynamo Dresden.

Borussia Mönchengladbach - Real Sociedad 1:1 (1:0)

Borussia Mönchengladbach hat die Vorbereitung auf die kommende Saison ungeschlagen beendet, besitzt aber noch Luft nach oben. Die Mannschaft des neuen Trainers Daniel Farke musste sich gegen den spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastian im Borussia-Park mit einem 1:1 (1:0) begnügen.

Ramy Bensebaini brachte die Gastgeber in Führung (45., Foulelfmeter), Jon Karrikaburu verhinderte mit seinem Fallrückzieher (62.) den fünften Sieg im achten Testspiel (vier Unentschieden).

Im DFB-Pokal ist der fünfmalige deutsche Meister nächste Woche beim Fünftligisten SV Oberachern gefordert.

VfL Bochum - Antalyaspor 6:2 (2:1)

Der VfL Bochum hat sich zwei Wochen vor dem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga wieder in ansprechender Form präsentiert. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis besiegte zwei Tage nach der deutlichen Niederlage gegen Athletic Bilbao (1:4) den türkischen Erstligisten Antalyaspor souverän mit 6:2 (2:1).

Nach dem Rückstand durch Houssam Ghacha (16.) drehten der ukrainische Nationalspieler Iwan Ordez (42.), Simon Zoller (45.), Takuma Asano (57., 58.), Jordi Osei-Tutu (75.) und Patrick Osterhage (76.) mit ihren Toren die Begegnung. Haji Wright (68.) verkürzte zwischenzeitlich für die Gäste. Am kommenden Samstag steht für den VfL das DFB-Pokalspiel beim Regionalligisten Viktoria Berlin an.

West Bromwich Albion - Hertha BSC 1:2 (0:1)

Auf Hertha BSC wartet bis zum Saisonstart in der Bundesliga in zwei Wochen noch ein bisschen Arbeit. Die Berliner mussten sich am Samstag im Testspiel beim englischen Zweitligisten West Bromwich Albion mit 1:2 (1:0) geschlagen geben.

Die Gäste gingen durch Davie Selke (13.) in Führung. John Swift (70.) und Daryl Dike (73.) drehten aber die Begegnung. Im DFB-Pokal gastiert die Hertha nächste Woche Sonntag bei Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig.

VfL Wolfsburg - Brentford 4:0 (1:0)

Gute Frühform beim VfL Wolfsburg: Sechs Tage vor dem Auftakt im DFB-Pokal beim FC Carl Zeiss Jena setzte sich der niedersächsische Bundesligist gegen den FC Brentford ungefährdet mit 4:0 (1:0) durch.

Die Tore für das Team von Coach Niko Kovac erzielten Patrick Wimmer (27.), Sebastian Bornauw (55.), Jonas Wind (65.) und Jakub Kaminski (85.). Die Gäste aus der englischen Premier League zeigten eine enttäuschende Leistung, ihre Niederlage war auch in dieser Höhe verdient.

BVB und Bayern trennen Welten: Stehplatz-Ticketpreise der Profiklubs © imago images 1/55 Das Portal "Die falsche 9" hat die Preise der Stehplatzdauerkarten der Vereine in den drei deutschen Profiligen pro Spiel verglichen. Während Bayern-Fans verhältnismäßig wenig zahlen, befinden sich in den Top fünf "nur" zwei Bundesligisten. Das Ranking. © imago images 2/55 Platz 54 - SC FREIBURG II (3. Liga): durchschnittlich 6.32 Euro pro Spiel - Anmerkung: Für die U23 des BVB wird aktuell keine Dauerkarte angeboten, zum SC Verl gibt es keine weiteren Informationen. © imago images 3/55 Platz 53 - VFB OLDENBURG (3. Liga): 6,58 Euro © imago images 4/55 Platz 52 - VIKTORIA KÖLN (3. Liga): 7,84 Euro © imago images 5/55 Platz 51 - 1. FC INGOLSTADT (3. Liga): 7,89 Euro © imago images 6/55 Platz 50 - 1. FC HEIDENHEIM (2. Bundesliga): 7,94 Euro © imago images 7/55 Platz 49 - SV ELVERSBERG (3. Liga): 8 Euro © imago images 8/55 Platz 48 - ROT-WEISS ESSEN (3. Liga): 8,42 Euro © imago images 9/55 Platz 47 - VFL WOLFSBURG (Bundesliga): 8,53 Euro © imago images 10/55 Platz 46 - SV WEHEN WIESBADEN (3. Liga): 8,68 Euro © imago images 11/55 Platz 44 - SPVGG GREUTHER FÜRTH (2. Bundesliga): 8,82 Euro © imago images 12/55 Platz 44 - TSG HOFFENHEIM (Bundesliga): 8,82 Euro © imago images 13/55 Platz 43 - SV MEPPEN (3. Liga): 9,26 Euro © imago images 14/55 Platz 42 - FC BAYERN MÜNCHEN (Bundesliga): 9,41 Euro © imago images 15/55 Platz 40 - HALLESCHER FC (3. Liga): 9,47 Euro © imago images 16/55 Platz 40 - VFL OSNABRÜCK (3. Liga): 9,47 Euro © imago images 17/55 Platz 38 - SV SANDHAUSEN (2. Bundesliga): 9,71 Euro © imago images 18/55 Platz 38 - 1. FC ST. PAULI (2. Bundesliga): 9,71 Euro © imago images 19/55 Platz 36 - SV WALDHOF MANNHEIM: 10,26 Euro © imago images 20/55 Platz 36 - DYNAMO DRESDEN (3. Liga): 10,26 Euro © imago images 21/55 Platz 35 - SV DARMSTADT 98 (2. Bundesliga): 10,71 Euro © imago images 22/55 Platz 33 - FSV MAINZ 05 (Bundesliga): 10,82 Euro © imago images 23/55 Platz 33 - EINTRACHT FRANKFURT (Bundesliga): 10,82 Euro © imago images 24/55 Platz 32 - 1. FC SAARBRÜCKEN (3. Liga): 11,05 Euro © imago images 25/55 Platz 30 - 1. FC NÜRNBERG (2. Bundesliga): 11,18 Euro © imago images 26/55 Platz 30 - BAYER LEVERKUSEN (Bundesliga): 11,18 Euro © imago images 27/55 Platz 29 - FC SCHALKE 04 (Bundesliga): 11,21 Euro © getty 28/55 Platz 28 - FSV ZWICKAU (3. Liga): 11,29 Euro © imago images 29/55 Platz 27 - HANNOVER 96 (2. Bundesliga): 11,35 Euro © imago images 30/55 Platz 25 - 1. FC KAISERSLAUTERN (2. Bundesliga): 11,47 Euro © imago images 31/55 Platz 25 - FORTUNA DÜSSELDORF (2. Bundesliga): 11,47 Euro © imago images 32/55 Platz 24 - SPVGG BAYREUTH (3. Liga): 11,53 Euro © imago images 33/55 Platz 21 - HERTHA BSC (Bundesliga): 11,71 Euro © imago images 34/55 Platz 21 - EINTRACHT BRAUNSCHWEIG (2. Bundesliga): 11,71 Euro © imago images 35/55 Platz 21 - FC AUGSBURG (Bundesliga): 11,71 Euro © imago images 36/55 Platz 20 - RB LEIPZIG (Bundesliga): 11,76 Euro © imago images 37/55 Platz 19 - MSV DUISBURG (3. Liga): 11,84 Euro © imago images 38/55 Platz 18 - SV WERDER BREMEN (Bundesliga): 11,88 Euro © imago images 39/55 Platz 17 - SC PADERBORN (2. Bundesliga): 11,91 Euro © imago images 40/55 Platz 16 - 1. FC KÖLN (Bundesliga): 11,94 Euro © imago images 41/55 Platz 15 - JAHN REGENSBURG (2. Bundesliga): 12,12 Euro © imago images 42/55 Platz 12 - ARMINIA BIELEFELD (2. Bundesliga): 12,35 Euro © imago images 43/55 Platz 12 - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (Bundesliga): 12,35 Euro © imago images 44/55 Platz 12 - KARLSRUHER SC (2. Bundesliga): 12,35 Euro © imago images 45/55 Platz 11 - ERZGEBIRGE AUE (3. Liga): 12,53 Euro © imago images 46/55 Platz 10 - SC FREIBURG (Bundesliga): 12,65 Euro © imago images 47/55 Platz 8 - HAMBURGER SV (2. Bundesliga): 13 Euro © imago images 48/55 Platz 8 - 1. FC UNION BERLIN (Bundesliga): 13 Euro © imago images 49/55 Platz 7 - HOLSTEIN KIEL (2. Bundesliga): 13,18 Euro © imago images 50/55 Platz 5 - VFL BOCHUM (Bundesliga): 13,24 Euro © imago images 51/55 Platz 5 - VFB STUTTGART (Bundesliga): 13,24 Euro © imago images 52/55 Platz 4 - 1. FC MAGDEBURG (2. Bundesliga): 13,41 Euro © imago images 53/55 Platz 3 - HANSA ROSTOCK (2. Bundesliga): 13,47 Euro © imago images 54/55 Platz 2 - TSV 1860 MÜNCHEN (3. Liga): 13,95 Euro © imago images 55/55 Platz 1 - BORUSSIA DORTMUND (Bundesliga): 14,12 Euro

TSG Hoffenheim - Hellas Verona 3:2 (1:2) (120 Minuten)

Bundesligist TSG Hoffenheim hat seine Saisonvorbereitungen mit einem Sieg abgeschlossen. Die Kraichgauer setzten sich gegen den Serie-A-Klub Hellas Verona mit 3:2 (1:2) durch. In der ersten DFB-Pokalrunde tritt die Mannschaft von Trainer Andre Breitenreiter am 31. Juli (15.30 Uhr) beim SV Rödinghausen an.

Doppeltorschütze für die TSG war Neuzugang Grischa Prömel (58. und 89.), zudem traf Christoph Baumgartner (84.). In einer Partie über 120 Minuten hatte Kevin Lasagna (12. und 29.) die Gäste in Führung gebracht.

FC Augsburg - Stade Rennes 2:3 (1:1) (120 Minuten)

Acht Tage vor dem ersten Spiel im DFB-Pokal beim niedersächsischen Amateurklub Blau-Weiß Lohne hat der FC Augsburg seine Generalprobe mit einer 2:3 (1:1)-Niederlage gegen Stade Rennes verpatzt. In einem Spiel über 120 Minuten gelangen Ermedin Demirovic (22.) und Maurice Malone (118.) die Tore für Augsburg.

Für die Franzosen trafen Benjamin Bourigeaud (5.) und Gaetan Laborde (55.), hinzu kam ein Eigentor von Felix Uduokhai (58.).

Bereits vor Spielbeginn war bekannt geworden, dass der FCA offenbar für eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro Stürmer Tony Martinez vom FC Porto verpflichten will. Dies meldete zumindest am Samstag die in Madrid erscheinende spanische Sport-Tageszeitung AS.

Der 25 Jahre alte Angreifer gilt beim portugiesischen Meister als Überbesetzung in der Offensive und soll bis zum Ende der Transferperiode den Verein verlassen. Martinez stand auch schon in der Premier League bei West Ham United unter Vertrag, setzte sich bei dem Londoner Klub aber nicht durch.

Union Berlin - Nottingham Forest 1:0 (1:0)

Union Berlin hat sich zwei Wochen vor dem Saisonstart in der Bundesliga in guter Form präsentiert. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer besiegte Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest mit 1:0 (1:0). Das Tor erzielte Neuzugang Jordan Siebatcheu (36.).

Vor dem Auftakt gegen den Stadtrivalen Hertha BSC steht für Union noch das DFB-Pokalspiel beim Chemnitzer FC (1. August) auf dem Programm.