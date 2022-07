Sami Khedira wird neuer DAZN-Experte

DAZN hat Sami Khedira fest verpflichtet. Der Weltmeister von 2014 wird bei den Bundesliga- und Champions-League-Übertragungen eingesetzt.

In seiner neuen Aufgabe wird der 35-Jährige die Rolle des Co-Kommentators übernehmen und vor und nach den Spielen die Teams, Spieler und spannendsten Szenen analysieren.

"Nach meiner aktiven Karriere war ich auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. DAZN hat in den letzten Jahren das Live-Sport-Erlebnis für Fans in Deutschland revolutioniert und bietet das beste Fußball-Angebot im Markt", sagte Khedira: "Das sehr familiäre Teamgefühl, kombiniert mit dem analytischen Fokus auf Fußball, hat mich überzeugt, in der kommenden Saison als Experte für DAZN zu arbeiten. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zeit."

Für DAZN war Khedira neben dem Champions-League-Finale unter anderem auch schon im Analyse-Format DECODED im Einsatz. Seinen ersten Einsatz auf DAZN wird Khedira am 10. August beim UEFA-Super-Cup zwischen seinem Ex-Verein Real Madrid und Eintracht Frankfurt haben.

Khedira ist neben Michael Ballack die zweite hochkarätige Neuverpflichtung von DAZN für die anstehende Saison. Weiterhin bleiben auch Sandro Wagner und Seb Kneißl an Bord.

Khedira startete seine Profikarriere beim VfB Stuttgart. Anschließend spielte er für Real Madrid, Juventus Turin und Hertha BSC. Dort beendete er 2021 seine Karriere.