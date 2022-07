Nach dem Highlight der Vorbereitung beim Spiel gegen den AC Mailand am gestrigen Samstag trifft der 1.FC Köln heute in einem weiteren Testspiel auf den Regionaligisten Kickers Offenbach. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung des Spiels im TV und Livestream.

Gestern noch in der heimischen Arena als besonderes Schmankerl der Vorbereitung gegen den italienischen Meister, heute eher Pflichtprogramm gegen einen Regionaligisten: Nach dem Aufeinandertreffen mit dem AC Mailand gastiert der 1.FC Köln heute im legendären Stadion am Bieberer Berg beim Regionaligisten Kickers Offenbach. Das Spiel startet am heutigen Sonntag um 15.30 Uhr.

Bei dem Auftritt hofft FC-Trainer Steffen Baumgart mit Sicherheit auf wichtige Erkenntnisse für den Saisonauftakt im DFB-Pokal gegen den SSV Jahn Regensburg. Ungeklärt scheint im Kader der Rheinländer momentan besonders noch die Stürmersituation zu sein: Während Anthony Modeste - wie schon so oft in der Vergangenheit - mit einem Abgang aus Köln liebäugelt, wurde vom BVB aus Dortmund Steffen Tigges verpflichtet. Der hat sich in den vergangenen Jahren unter anderem viel von seinem Konkurrenten Erling Haaland abgeschaut und hofft, das nun in Köln unter Beweis stellen zu können.

Die letzten Feinschliffe werden also langsam, aber sicher vorgenommen. Wie diese aussehen, können alle Fans live mitverfolgen. Wir von SPOX geben Euch alle Informationen zur Übertragung des Spiels.

© getty Noch ist unsicher, ob Top-Stürmer Anthony Modeste auch in der nächsten Saison für den 1. FC Köln auflaufen wird.

1. FC Köln vs. Kickers Offenbach, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Wer das Spiel am heutigen Nachmittag live verfolgen möchte, hat gute Karten: Das Spiel wird nämlich sowohl live im TV als auch im frei empfangbaren Livestream übertragen. Für beide Ausstrahlungen ist der gleiche Sender zuständig.

1. FC Köln vs. Kickers Offenbach, Übertragung: Testspiel heute live im TV

Analog zum Austragungsort des Testspiels zeigt sich das hr-Fernsehen für die Übertragung des Duells zwischen den Kickers aus Offenbach und dem 1. FC Köln verantwortlich. Pünktlich zum Anpfiff um 15.30 Uhr übernimmt der Kanal und bleibt bis 17.30 Uhr auf Sendung.

1. FC Köln vs. Kickers Offenbach, Übertragung: Testspiel heute im Livestream

Parallel dazu können sich alle Interessierten auch online dazuschalten, denn der Sender bietet auch einen kostenfreien Livestream über die ARD-Mediathek an. Auch da verpasst Ihr also garantiert nichts.

1. FC Köln vs. Kickers Offenbach, Übertragung: Testspiel heute live - Alle Informationen im Überblick

Begegnung: Kickers Offenbach - 1. FC Köln

Kickers Offenbach - 1. FC Köln Rahmen: Testspiel

Testspiel Datum: 17. Juli 2022

17. Juli 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Stadion am Bieberer Berg, Offenbach

Stadion am Bieberer Berg, Offenbach TV, Livestream: hr-Fernsehen

1. FC Köln vs. Kickers Offenbach, Übertragung: Testspiel heute live - Der 1. Spieltag der Bundesliga