FC Bayern München, Teampräsentation in der Allianz Arena: Datum, Uhrzeit, Tickets, Übertragung im TV und Livestream

Der FC Bayern München veranstaltet vor Beginn der Saison die jährliche Teampräsentation in der Allianz Arena. Datum, Uhrzeit, Tickets, Übertragung im TV und Livestream - wir zeigen Euch alles, was Ihr zum Event wissen müsst.

Seit dem 4. Juli ist der FC Bayern München wieder im Training, um sich für die bevorstehende Saison 2022/23 vorzubereiten. Bevor die Vorbereitungsphase mit einem Trainingslager in den Vereinigten Staaten dann erst richtig losgeht, steht noch die Teampräsentation in der Allianz Arena an.

Im Folgenden liefert Euch SPOX die wichtigsten Infos zur Teampräsentation des FC Bayern.

FC Bayern München, Teampräsentation in der Allianz Arena: Datum, Uhrzeit, Tickets

Das Trainingslager in Washington, D.C (USA) beginnt am 18. und endet am 24. Juli. Ehe der Flug auf den nordamerikanischen Kontinent erfolgt, findet in der Allianz Arena noch die Teampräsentation statt. Diese geht am Samstag, den 16. Juli, über die Bühne. Zuerst wird dabei um 15 Uhr der gesamte Kader des FC Bayern samt Neuzugängen wie Sadio Mane und Ryan Gravenberch vorgestellt. Darauf, um 16 Uhr, wird dann eine exklusive Trainingseinheit absolviert.

© getty Der FC Bayern München stellt den Fans am 16. Juli seine Spieler vor.

Doch das ist noch nicht alles! Zusätzlich werden unterhaltsame Fan-Challenges und Interaktionsmöglichkeiten mit den Profis angeboten. Zum Abschluss steht noch ein Spiel zwischen der FC Bayern World Squad, einer internationalen Bayern-Auswahl, und der U19 des Rekordmeisters an.

Während im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nur eine begrenzte Anzahl an Zuschauern (max. 20.000) im Stadion erlaubt waren, ist dies 2022 nicht mehr der Fall. Tickets für die Veranstaltung kosten 10 Euro.

FC Bayern München, Teampräsentation in der Allianz Arena: Übertragung im TV und Livestream

Alle, die nicht vor Ort sein können, haben eine andere Möglichkeit, um die Teampräsentation live zu verfolgen. Der Bayerische Rundfunk ist nämlich für die Übertragung im Free-TV und im Online-Livestream verantwortlich. Die Livebilder aus der Heimstätte der Münchner werden ab 14.55 Uhr auf BR24 Sport gezeigt. Wer zudem den Livestream nutzen möchte, braucht dafür nichts zu zahlen, eine Registrierung ist ebenfalls nicht nötig.

FC Bayern München: Sommerfahrplan in der Übersicht

In den USA bestreitet der FCB dann am 20. Juli gegen D.C. United das erste Testspiel in diesem Sommer. Wenige Tage später folgt der Kracher gegen den englischen Meister Manchester City, der sich im aktuellen Transferfenster mit Ex-BVB-Torjäger Erling Haaland verstärkt hat.

Die Pflichtspielsaison des FC Bayern geht am 30. Juli mit dem Spiel im Supercup gegen RB Leipzig los.