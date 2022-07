BVB: Benfica Lissabon lehnte offenbar Angebot für Goncalo Ramos ab

Die Spekulationen um einen Transfer von Goncalo Ramos (21) zu Borussia Dortmund erhält neue Nahrung. Laut eines Berichts der portugiesischen Record hat der BVB eine Offerte für den jungen Stürmer abgegeben.

Dessen Klub Benfica hätte das Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro plus möglicher Boni allerdings abgelehnt.

Benficas Standpunkt sei dabei klar: Unter 40 Millionen Euro möchte der Rekordmeister Portugals sein Eigengewächs nicht abgeben. Immerhin läuft Ramos' Vertrag nach einer vorzeitigen Verlängerung im vergangenen Oktober noch bis 2026.

Ramos ist in der Offensive vielseitig einsetzbar. Er kann als hänge Spitze, Stoßstürmer und offensiver Mittelfeldspieler eingesetzt werden. Der Rechtsfuß gilt als großes Talent und ist in Portugal Junioren-Nationalspieler. Für die U18-Auswahl erzielte er in 18 Partien 14 Tore.

In der vergangenen Saison markierte Ramos für Benfica in 46 Pflichtspielen acht Tore und vier Assists. Unter anderem netzte er auch im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Liverpool. Im vergangenen Oktober brachte die Sport Bild den Angreifer auch als Neuzugang beim FC Bayern ins Gespräch.

Borussia Dortmund steht derweil unmittelbar vor der Verpflichtung von Ajax Amsterdams Sebastien Haller. Zudem kam in der aktuellen Transferperiode mit Karim Adeymi von Red Bull Salzburg eine weitere Offensivkraft. Damit sollte der Abgang Erling Haalands eigentlich nominell kompensiert sein und ein ernsthaftes Interesse an Ramos wäre mindestens überraschend.