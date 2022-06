Testspiele: FC Schalke 04 feiert Schützenfest - auch Hertha BSC gewinnt

Der FC Schalke 04 hat in seinem ersten Testspiel der Saisonvorbereitung ein Schützenfest gefeiert. Der Aufsteiger bezwang am Mittwoch den Oberligisten VfB Hüls deutlich mit 14:0 (10:0). Neuzugang Sebastian Polter erzielte seine Treffer eins und zwei für seinen neuen Arbeitgeber, auch der Franzose Florent Mollet kam zu seinem Tordebüt.

Am Samstag wartet mit dem TuS Blau-Weiß Lohne der nächste Gegner der Schalker Saisonvorbereitung. Neben weiteren Testspielen bestreiten die Königsblauen vom 11. bis 18. Juli ihr traditionelles Trainingslager im österreichischen Mittersill. Das erste Pflichtspiel unter der Führung von Neu-Trainer Frank Kramer findet am 31. Juli in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten Bremer SV statt.

Hertha BSC hat seinem neuen Trainer Sandro Schwarz im ersten Testspiel einen lockeren Sieg geschenkt. Im Rahmen des Trainingslagers in Kienbaum besiegte die Alte Dame den Berliner Sechstligisten TuS Makkabi mit 7:0 (4:0).

Davie Selke (13./Foulelfmeter, 17.), Marco Richter (18.) und Leihgabe Filip Uremovic (37.) trafen vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel wechselte Schwarz seine Formation durch, Suat Serdar (69.), Santiago Ascacibar (78.) und Vladimir Darida (86.) erhöhten.

Hertha bleibt bis Samstag im Trainingslager in Kienbaum, den Abschluss bildet dann ein Test gegen den SV Babelsberg. Im Juli absolvieren die Berliner ein weiteres Trainingslager in England. Erstmals ernst wird es für den Tabellen-16. der abgelaufenen Saison in der ersten Runde des DFB-Pokals am 31. Juli bei Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig.

Union Berlin gewinnt - Bochum nur remis

Union Berlin feierte im ersten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison ein Erfolgserlebnis. Die Mannschaft von Urs Fischer gewann beim in die vierte Liga abgestiegenen Stadtrivalen Viktoria mit 3:1 (2:0). Sven Michel (1., 35.) und Andreas Voglsammer (59.) trafen für die Eisernen.

Der VfL Bochum hat in seinem zweiten Testspiel der Saisonvorbereitung den Sieg verpasst. Die Mannschaft von Thomas Reis kam am Mittwoch gegen den Oberligisten 1. FC Monheim nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Den frühen Führungstreffer der Gastgeber konterte Stürmer Silvere Ganvoula in der 25. Spielminute.

Den Testauftakt hatten die Bochumer am vergangenen Samstag mit 2:0 (1:0) beim Wuppertaler SV für sich entschieden. Am 30. Juli wartet in der ersten Runde des DFB-Pokals Regionalligist Viktoria Berlin auf den VfL. In der Bundesliga geht es für Bochum eine Woche später gegen den FSV Mainz 05 los.