Leipzigs Poulsen verpasst wohl Saisonstart

Stürmer Yussuf Poulsen wird RB Leipzig lange fehlen. Wie mehrere Medien am Dienstag berichteten, leide der dänische Nationalspieler an einer hartnäckigen Verletzung im Adduktorenbereich.

Laut Sky wird Poulsen die gesamte Vorbereitung und den Saisonstart verpassen, die Bild berichtet, dass der 28-Jährige erst im August wieder zur Verfügung stehen werde. Von RB gab es zunächst keine Reaktion.

Bereits in der vergangenen Saison hatte Poulsen beim Saisonauftakt gefehlt, wegen eines Muskelfaserrisses verpasste er zudem sechs Ligaspiele im November und Dezember 2021. In 24 Einsätzen in der Bundesliga gelangen dem Stürmer sechs Tore.