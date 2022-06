Frankfurt und Leverkusen angeblich hinter Real-Talent Juanmi her

Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen sind an Juanmi von Real Madrid interessiert. Das berichtet die spanische Tageszeitung El Mundo.

Der 21-jährige Stürmer habe mit seinen Leistungen in der zweiten Mannschaft der Königlichen die beiden Bundesligisten auf den Plan gerufen. Juanmi hatte in der abgelaufenen Saison in 30 Einsätzen für Real Madrid Castilla 13 Treffer erzielt und eine Vorlage geliefert.

Der 1,92 Meter große Stürmer gilt bei den Königlichen als Kandidat für die erste Mannschaft, deshalb könnte Real einem Abschied einen Riegel vorschieben. Im Kader des Teams von Trainer Carlo Ancelotti könnte durch die möglichen Abgänge von Mariano Diaz und Luka Jovic in den kommenden Wochen Platz in der Offensive geschaffen werden.

Frankfurt stellte in der vergangenen Woche mit Lucas Alario einen neuen Stürmer vor. Der Argentinier kam aus Leverkusen, wo nun ebenfalls ein Platz im Angriff zu besetzen ist.