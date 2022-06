Bella Kotchap wechselt nach Southampton: Rekordablöse für den VfL Bochum

Bundesligist VfL Bochum verliert Toptalent Armel Bella Kotchap, darf sich aber wohl über eine Rekordablöse freuen. Der U21-Nationalspieler wechselt zum FC Southampton um Teammanager Ralph Hasenhüttl.

Zu den Wechselmodalitäten machte der VfL keine Angaben, englischen Medienberichten zufolge sollen aber mindestens zehn Millionen Euro nach Bochum fließen. VfL-Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz erklärte zudem vielsagend, dass der "Transfer in noch nie dagewesene Dimensionen vorstößt" und dem "Verein somit finanziell wieder ein breiteres Fundament bieten" könne.

"Jeder junge Spieler träumt davon, einmal in der Premier League zu spielen", sagte der 20 Jahre alte Bella Kotchap: "Dass der Coach so viel Interesse an mir gezeigt hat und auch meine Sprache spricht, hatte einen großen Einfluss." Der frühere Bundesliga-Coach Hasenhüttl meinte: "Armel bringt riesiges Potenzial mit."

Innenverteidiger Bella Kotchap, der als 15-Jähriger nach Bochum kam, bestritt in der vergangenen Saison 22 Bundesliga-Spiele für den Aufsteiger. Bereits mit 17 hatte er in der 2. Bundesliga debütiert. Bislang war Stürmer Theofanis Gekas (2007 zu Bayer Leverkusen) mit 4,7 Millionen Euro Bochums Rekordabgang.