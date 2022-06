Der Däne Andreas Poulsen verlässt Borussia Mönchengladbach nach vier Jahren und nur einem Pflichtspiel für die Fohlen. Der 22 Jahre alte Linksverteidiger kehrt in seine Heimat Dänemark zurück, wo er künftig für den Erstligisten Aalborg BK aufläuft. Poulsens Vertrag in Gladbach lief noch bis 2023.

"Leider muss man konstatieren, dass sich beide Seiten mehr von Andis Zeit bei Borussia versprochen haben. Ich wünsche ihm, dass seine Karriere in Aalborg wieder Fahrt aufnimmt und er sein Potenzial voll entfalten kann", sagte Borussias Sportdirektor Roland Virkus.

Poulsen war im Sommer 2018 vom FC Midtjylland zur Borussia gekommen, sein einziges Pflichtspiel bestritt er in seiner Debütsaison in der ersten Runde des DFB-Pokals beim BSC Hastedt (11:1). Poulsen wurde anschließend zweimal an Austria Wien sowie den FC Ingolstadt verliehen.