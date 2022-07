Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen und der Karlsruher SC treffen heute zu einem Testspiel aufeinander. Wie Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Nach Platz zwei in der abgelaufenen Zweitliga-Saison spielt der SV Werder Bremen in der kommenden Saison 2022/23 wieder Bundesliga-Fußball. Um auch gut vorbereitet in die neue Spielzeit zu kommen, sind die Werderaner seit dem 22. Juni wieder im Training, aktuell befinden sie sich im Trainingslager im österreichischen Zell am Ziller, wo neben den Norddeutschen auch der Karlsruher SC einen großen Teil seiner Vorbereitung absolviert.

Aus diesem Grund treffen die beiden Klubs am heutigen Sonntag, den 3. Juli, in einem Testspiel aufeinander. Die Partie beginnt um 15.30 Uhr, als Spielstätte dient das Parkstadion, das der SK Zell am Ziller für seine Heimspiele in der Tiroler Gebietsliga Ost nutzt.

Werder Bremen und der KSC kennen sich noch gut aus der vergangenen Zweitliga-Saison, in der sie zweimal aufeinandertrafen, wobei das erste Spiel mit einem torlosen Unentschieden endete, während die Werderaner im zweiten Duell 2:1 gewannen.

Für Werder ist es heute das zweite Testspiel, in der vergangenen Woche bezwang man den VfB Oldenburg mit 3:1. Karlsruhe hingegen hat bereits vier Vorbereitungsspiele hinter sich.

Werder Bremen vs. KSC, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Werder Bremen und dem KSC lässt sich auf dem eigenen Livestream-Kanal der Bremer, bei werder.tv, live und in voller Länge verfolgen. Werder.tv bietet neben Testspielen auch die Pressekonferenzen vor den Pflichtspielen an und beinhaltet zudem auch ein großes Video-Archiv mit bis zu 2.500 Beiträgen. Die Pflichtspiele könnt Ihr mithilfe eines Abonnements ebenfalls nach Spielende im Re-Live anschauen. Dafür werden Euch zwei verschiedene Varianten angeboten: das Abo für 4,99 Euro je Monat mit einer Laufzeit von 6 Monaten und das Abo für 3,32 Euro je Monat mit einer Laufzeit von 12 Monaten.

Bundesliga: Der 1. Spieltag im Überblick

Die Rückkehr in die Bundesliga beginnt für Werder Bremen mit einem Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg, der mit Niko Kovac einen neuen Trainer hat.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 5. August 2022 20.30 Uhr Eintracht Frankfurt FC Bayern München 6. August 2022 15.30 Uhr 1. FC Union Berlin Hertha BSC 6. August 2022 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach TSG Hoffenheim 6. August 2022 15.30 Uhr VfL Wolfsburg SV Werder Bremen 6. August 2022 15.30 Uhr VfL Bochum 1848 1. FSV Mainz 05 6. August 2022 15.30 Uhr FC Augsburg Sport-Club Freiburg 6. August 2022 18.30 Uhr Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen 7. August 2022 15.30 Uhr VfB Stuttgart RB Leipzig 7. August 2022 17.30 Uhr 1. FC Köln FC Schalke 04

2. Bundesliga: Der 1. Spieltag im Überblick

Der KSC hingegen steigt bereits viel früher ins Spielgeschehen der 2. Bundesliga ein. Bereits am Sonntag, den 17. Juli, geht es gegen den SC Paderborn.