Transfer-Check der Bundesliga-Aufsteiger und Krisen-Klubs: VfB Stuttgart im Dilemma - Schalke 04 auf Schnäppchenjagd

Borussia Mönchengladbach steht nach einer miesen Vorsaison vor einem Umbruch. Dem knapp geretteten VfB Stuttgart droht der Verlust von Leistungsträgern. Und Bundesliga-Rückkehrer FC Schalke 04 fehlt für eine Transferoffensive das Geld - dafür ist bei den Königsblauen schon einiges passiert. SPOX zieht eine Transfer-Zwischenbilanz der Bundesliga-Aufsteiger und Krisenklubs der Vorsaison.

Borussia Mönchengladbach: Schwieriger Umbruch

Das aktuelle Top-Thema: Ko Itakura war in der Vorsaison Leistungsträger beim FC Schalke 04. In der kommenden Saison könnte der Defensiv-Allrounder für die Fohlen auflaufen. Nachdem sich die Schalker die Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro für die Leihgabe von Manchester City nicht leisten konnten, warb zuletzt Gladbach intensiv um den Japaner, der sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld spielen kann. Sport1 und Sky berichteten bereits von einer Einigung zwischen Gladbach und Itakura. Das Problem: ManCity pokert noch um eine höhere.

Wer noch gehen könnte: Bei Gladbach könnte es zu größeren Umwälzungen im Kader kommen, auch wenn Sportdirektor Roland Virkus einen Totalumbruch vermeiden will. "Richtig ist, dass es Spieler gibt, bei denen wir ablösefreie Abgänge vermeiden möchten, und wir sind mit diesen Spielern in Gesprächen", sagte er in der Sommerpause der Sport Bild. Bei gleich zehn Spielern laufen die Verträge im kommenden Jahr aus. Vor allem Marcus Thuram, Alassane Plea und Ramy Bensebaini wurden als potenzielle Abgänge, die zudem noch dringend benötigtes Geld in die klammen Kassen spülen könnten, gehandelt.

Zuletzt bestätigte Stade Rennes' Sportdirektor Florian Maurice Kontakt zu Yann Sommer, dessen Vertrag ebenfalls 2023 endet. Ein Abgang des Schweizer Keepers würde die Fohlen hart treffen und soll ebenso vermieden werden wie ein Abschied von Leistungsträger Jonas Hofmann, dessen Arbeitspapier auch im nächsten Jahr ausläuft. Anders bei Rückkehrer Hannes Wolf (Leihe Swansea City), der zwar noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, aber bei einem adäquaten Angebot aufgrund des Überangebots an Außenbahnspielern wohl verkauft würde.

Wo noch Bedarf besteht: Viel hängt letztlich davon ab, wie groß der Umbruch tatsächlich ausfällt. Die Lücke, die Matthias Ginter in der Abwehr hinterlassen hat, soll Itakura schließen. Dazu stehen noch einige Vertragsverlängerungen mit Schlüsselspielern wie Hofmann ganz oben auf Virkus' Agenda. Für den neuen Coach Daniel Farke sei in diesem Transfersommer das Ziel, "Spieler mit Qualität zu halten, Qualität hinzuzufügen und insgesamt für frische Energie zu sorgen".

Gladbach-Umbruch: Leistungsträger weg? Diese Talente könnten kommen © imago images 1/23 Die wichtigste Personalie ist bei Borussia Mönchengladbach seit dem vergangenen Wochenende geklärt: Daniel Farke wird neuer Trainer der Fohlen. "Wir brauchen einen guten Transfersommer", sagte Farke bei seiner Vorstellung. © getty 2/23 Gleich zehn Verträge laufen im kommenden Sommer aus. Manager Roland Virkus ist auf Transfereinnahmen angewiesen, will allerdings einen Totalumbruch verhindern. © imago images 3/23 "Richtig ist, dass es Spieler gibt, bei denen wir ablösefreie Abgänge vermeiden möchten, und wir sind mit diesen Spielern in Gesprächen", sagte Virkus der Sport Bild. Wir zeigen mögliche Zu- und Abgänge der Gladbacher. © getty 4/23 Abgänge - YANN SOMMER: Der Vertrag des Stammkeepers läuft 2023 aus. Gladbach würde den Schweizer gerne halten. Bei seiner Zukunftsentscheidung spielte laut Bild auch die Trainerfrage eine Rolle. Die ist nun geklärt. © getty 5/23 TOBIAS SIPPEL: Der Ersatzkeeper wurde laut Bild bei seinem Ex-Klub 1. FC Kaiserslautern gehandelt. Der FCK holte derweil schon Julian Krahl von Viktoria Berlin als Reaktion auf den Abgang von Matheo Raab zum HSV. © getty 6/23 Laut kicker gebe es aktuell noch keine konkreten Verhandlungen, allerdings spiele Sippel bei den Fohlen eine zentrale Rolle. Denn: Die Sommer-Zukunft ist offen, ein Abschied im Sommer nicht undenkbar. Dann könnte Sippel gar zur Nummer eins aufsteigen. © imago images 7/23 RAMY BENSEBAINI: Beim Linksverteidiger (Vertrag bis 2023) gab es lange Gerüchte um einen BVB-Wechsel, doch nach dem Aus von Ex-Gladbach-Coach Marco Rose in Dortmund ist die Personalie offenbar nicht mehr so heiß. © getty 8/23 TONY JANTSCHKE: Der Vertrag des Gladbacher Urgesteins läuft auch im kommenden Jahr aus. Ein Abschied gilt allerdings nicht als wahrscheinlich. © getty 9/23 CHRISTOPH KRAMER: Angesichts seines Vertrags bis 2023 ist seine Zukunft auch nicht ganz sicher. Aktuell deutet aber wenig auf Abschied hin. "Sehr zufrieden" sei er mit der Wahl Farkes als neuem Trainer, sagte Kramer im ZDF. © getty 10/23 MANU KONE: War einer der wenigen Lichtblicke in der Vorsaison. Laut L’Equipe soll er über einen Abschied nachdenken. United, Juve und Atletico Madrid sollen ihn im Visier haben. Sein Vertrag läuft noch bis 2025. © imago images 11/23 LARS STINDL: Der Kapitän zählt seit Jahren zu den wichtigen Führungsspielern, aber auch sein Vertrag läuft 2023 aus. Ein Verkauf gilt aber auch in seinem Fall als unwahrscheinlich. © getty 12/23 JONAS HOFMANN: Die Vertragsverlängerung mit dem Nationalspieler hat höchste Priorität. Hofmann machte seine Zukunft zuletzt auch von der Trainerfrage abhängig. Dort herrscht nun Klarheit. © getty 13/23 BREEL EMBOLO: Der Vertrag des Schweizers läuft eigentlich 2023 aus, damit wäre er ein Verkaufskandidat. Doch laut Bild wollen die Gladbacher eine Klausel ziehen und Embolos Vertrag bis 2024 verlängern. © getty 14/23 ALASSANE PLEA: Nach vier Jahren bei den Fohlen stehen die Zeichen wohl auf Abschied. Laut Mundo Deportivo soll Real Sociedad San Sebastian interessiert sein. Pleas Vertrag läuft ebenfalls 2023 aus. © getty 15/23 MARCUS THURAM: Gladbach könnte nur noch in diesem Sommer Ablöse kassieren. Laut Sport Bild hat er sich für einen Abschied entschieden. Inter Mailand soll stark interessiert sein, auch Nizza gilt als mögliches Ziel. © getty 16/23 Zugänge - CHRISTOS TZOLIS: Das 20 Jahre alte Offensiv-Talent kennt Farke noch aus Norwich, laut Sportime soll der Grieche bei Gladbach ein Thema sein. Die 10 Mio. Ablöse wären aber wohl nur bei vorherigen Verkäufen zu stemmen. © getty 17/23 KO ITAKURA: Japanische Medien berichten vom Gladbacher Interesse. Schalke konnte die 6-Mio.-Kaufoption nicht stemmen, auch Gladbach muss erst Transfereinnahmen generieren. Bis 2023 läuft sein Vertrag bei ManCity. © getty 18/23 OSCAR FRAULO: Gladbach soll laut Bild drei Talente ins Visier genommen haben. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler, dessen Vertrag bei Midtjylland Ende 2022 ausläuft, soll sich demnach auf der Gladbacher Wunschliste befinden. © imago images 19/23 AHMETCAN KAPLAN: Der nächste Youngster spielt beim türkischen Meister. Türkischen Medienberichten zufolge soll Gladbach bereits ein Angebot für den 19 Jahre alten Innenverteidiger von Trabzonspor abgegeben haben. © getty 20/23 NOAH MBAMBA: Der 17-jährige Belgier steht bis 2023 beim FC Brügge unter Vertrag und wäre eine perspektivische Verstärkung für das defensive Mittelfeld der Gladbacher. © getty 21/23 LUKAS ULLRICH: Der 18 Jahre alte Linksverteidiger, der mit Hertha BSC im Finale um die U19-Meisterschaft dem BVB unterlag, soll vor einem Wechsel zu Gladbach stehen. Das schrieb der kicker zuletzt. © getty 22/23 LEONARDO VONIC: Gleich fünf Bundesliga-Klubs sollen laut Sport1 an dem 18-Jährigen vom 1. FC Nürnberg dran sein. Gladbach buhlt neben Stuttgart, Leverkusen, Freiburg und Hoffenheim um die Dienste des Angreifers. © getty 23/23 SOULEYMANE ISAAK TOURE: Der 2,04-Meter-Abwehrhüne wurde von der Zeitung La Depeche schon im Februar mit Gladbach in Verbindung gebracht. Das Interesse an dem 19-Jährigen von Le Havre ist wohl weiter vorhanden.

Die Neuverpflichtungen von Gladbach im Überblick:

Name Position Bisheriger Verein Ablöse Oscar Fraulo Mittelfeld FC Midtjylland 2 Mio. Euro

Zwischenzeugnis: Große Sprünge sind für die Gladbacher, die das Geschäftsjahr 2021 mit einem Minus von 14,6 Millionen Euro abgeschlossen haben, nicht drin. Der Fokus liegt daher verstärkt auf Talenten. Den Anfang machte der 18-jährige Oscar Fraulo. Die ganz große Transferoffensive wird am Niederrhein aufgrund der finanziellen Situation aber wohl ausbleiben.

VfB-Gerüchte: Viele Fragezeichen - und zwei Bayern-Spieler im Visier? © getty 1/26 Dem VfB Stuttgart steht ein spannender Transfersommer bevor. Vor allem die Situation um Leistungsträger wie Sasa Kalajdzic oder Borna Sosa wird genauestens beobachtet, da der VfB im Zweifel reagieren müsste. SPOX zeigt alle aktuellen Gerüchte. © getty 2/26 Abgänge – SASA KALAJDZIC: Der Stürmer ist wohl der prominenteste potenzielle Abgang des deutschen Meisters von 2007. Mehrere europäische Topklubs sollen sich um die Dienste des Österreichers bemühen. © getty 3/26 Kalajdzics Vertrag bei den Schwaben läuft noch bis 2023, aus Verbundenheit zum Verein kündigte der 24-Jährige jedoch an, keinesfalls ablösefrei zu gehen. Kommt kein Wechsel in diesem Sommer zustande, ist eine Verlängerung wahrscheinlich. © getty 4/26 BORNA SOSA: Als kongenialer Flankengeber von Kalajdzic machte sich der Kroate in den letzten Jahren einen Namen. Auch in der vergangenen Spielzeit gehörte er zu den Leistungsträgern, weshalb einige Klubs beim VfB anklopfen. © getty 5/26 Vor allem dem FC Barcelona wird ein gesteigertes Interesse nachgesagt. Da das Arbeitspapier Sosas jedoch noch bis 2025 läuft, haben die Stuttgarter hier weniger Druck. Zuletzt soll die Ablöseforderung um die 25 Millionen Euro gelegen haben. © getty 6/26 OREL MANGALA: Der Belgier wäre der dritte im Bunde, von dem sich der VfB eigentlich keinesfalls trennen will. Dennoch sollen mehrere Klubs von den starken Leistungen Mangalas beeindruckt sein. Sein Vertrag in Stuttgart läuft noch bis 2024. © getty 7/26 Unter anderem sind offenbar Manchester United und Atletico Madrid interessiert. Vor allem Atletico-Trainer Diego Simeone soll von der Spielweise Mangalas angetan sein. Bei United könnte er hingegen den freigewordenen Platz von Paul Pogba einnehmen. © getty 8/26 ERIK THOMMY: Der Abschied des Offensivspielers ist bereits beschlossene Sache. Mit dem VfB einigte man sich darauf, den auslaufenden Vertrag nicht mehr zu verlängern. Mit einem emotionalen Instagram-Post verabschiedete sich Thommy von den Fans. © getty 9/26 Nun könnte verschiedenen Medienberichten zufolge ein Transfer in die USA anstehen. Offenbar will MLS-Klub Sporting Kansas City den 27-Jährigen verpflichten. Auch aus Russland soll es loses Interesse geben. © getty 10/26 DARKO CHURLINOV: Eigentlich sollte der Offensiv-Allrounder, der im vergangenen Jahr an den FC Schalke 04 verliehen war, fest zu den Königsblauen wechseln, laut Sky sind die Verhandlungen über einen Transfer aber gescheitert. © getty 11/26 Offenbar wollte S04 Churlinov lediglich für ein weiteres Jahr ausleihen, der VfB würde den 21-Jährigen aber gerne komplett loswerden. Auch einer verpflichtenden Kaufoption sollen die finanziell klammen Schalker nicht zugestimmt haben. © getty 12/26 MATEO KLIMOWICZ: Trotz einiger Chancen, sich in der VfB-Startelf zu beweisen, konnte sich der 21-Jährige bislang nicht langfristig empfehlen. Deshalb plant man in Stuttgart, Klimowicz mindestens für ein Jahr zu verleihen. © getty 13/26 Nach Informationen von transfermarkt.de hat der FC Charlotte aus der MLS ein Auge auf den offensiven Mittelfeldspieler geworfen. Von Stuttgarter Seite würde man ihm wohl keine Steine in den Weg legen. © getty 14/26 Neben Klimowicz, der immerhin schon über einige Erstliga-Erfahrung verfügt, sollen nach Sky-Infos auch ÖMER BEYAZ und LILIAN EGLOFF den Verein per Leihe verlassen, um woanders mehr Spielpraxis sammeln zu können. © getty 15/26 Zugänge - DANIEL-KOFI KYEREH: Der 26-Jährige gehörte in der vergangenen Spielzeit beim FC St. Pauli zu den absoluten Leistungsträgern. Die Stuttgarter haben nach kicker-Informationen bereits ihr Interesse hinterlegt. © getty 16/26 Sogar erste Gespräche sollen schon geführt worden sein. Auch von Seiten der Hamburger gab es grünes Licht, sollte ein Klub die 4,5 Millionen Euro Ablöseforderung bezahlen. Noch am Wochenende könnte es eine Entscheidung geben. © getty 17/26 OMAR RICHARDS: Sollte Sosa den VfB tatsächlich in Richtung Barcelona verlassen, haben die Stuttgarter mit dem Bayern-Verteidiger offenbar schon einen passenden Ersatz für die linke Defensivseite auf dem Zettel. © getty 18/26 Beim deutschen Rekordmeister hat Richards hinter dem gesetzten Alphonso Davies und Aushilfs-Linksverteidiger Lucas Hernandez nur wenig Perspektive auf Einsätze. Bei einem passenden Angebot soll der FC Bayern gesprächsbereit sein. © getty 19/26 JOSHUA ZIRKZEE: Noch einer vom FC Bayern, noch einer, der als Ersatz für einen potenziellen Abgang eingeplant wäre. Laut der Sport Bild haben die Schwaben den Niederländer als Nachfolger für Kalajdzic im Blick. © getty 20/26 Dabei wäre auch ein Tauschgeschäft denkbar. Nachdem auch der deutsche Rekordmeister offenbar Interesse an Kalajdzic bekundete, könnte Zirkzee plus eine Summe X für Kalajdzic nach Stuttgart wandern. © getty 21/26 KAI WAGER: Auch der Linksverteidiger von Philadelphia Union ist als möglicher Sosa-Nachfolger im Gespräch. Da sein Vertrag nur noch bis Dezember 2022 läuft, dürfte die Ablösesumme nicht allzu hoch ausfallen. © getty 22/26 Die Stuttgarter haben im Werben um Wagner allerdings Konkurrenz. Neben dem VfB sollen auch Hertha BSC sowie Leeds United ein Auge auf den 25-Jährigen geworfen haben. © imago images 23/26 LEONARDO VONIC: Der 18-Jährige vom 1. FC Nürnberg gilt als riesiges Talent. Nach Sport1-Infos soll die halbe Bundesliga hinter ihm her sein - darunter auch der VfB Stuttgart, der ihn als Perspektivspieler für die erste Mannschaft haben möchte. © getty 24/26 Problem: Der Youngster hat in Nürnberg noch Vertrag bis 2024 und der FCN plant derzeit nicht, ihn abzugeben. "Wir haben einen klaren Plan mit ihm", versicherte Nürnbergs Sportdirektor Olaf Rebbe erst kürzlich. © getty 25/26 RIECHEDLY BAZOER: Niederländischen Medienberichten zufolge hat der VfB den Defensivmann als mögliche Verstärkung für die Innenverteidigung ausgemacht. Der Vertrag des 25-Jährigen läuft Ende Juni aus, er wäre also ablösefrei. © getty 26/26 Bei den Stuttgartern stehen mit Waldemar Anton, Konstantinos Mavropanos und Hiroki Ito lediglich drei Starelf-Kandidaten für die Innenverteidigung zur Verfügung. Will Coach Pellegrino Matarazzo weiter mit Dreierkette spielen, braucht man noch einen IV.

VfB Stuttgart: Leistungsträger sollen Geld bringen

Das aktuelle Top-Thema: VfB-Sportdirektor Sven Mislintat macht kein Geheimnis aus dem Stuttgarter Interesse an HSV-Außenverteidiger Josha Vagnoman. Das Problem: Der VfB ist sich zwar offenbar mit dem Spieler einig, aber nicht mit dem HSV. Während die Hamburger mindestens sechs Millionen Euro Ablöse fordern sollen, bietet der VfB wohl nicht mehr als 4,5 Millionen plus eine zehnprozentige Beteiligung am Weiterverkauf oder einen Leihspieler (Roberto Massimo, Mateo Klimowicz).

"Es hat sowohl der eine das Recht Nein zu sagen, als auch der andere das Recht zu sagen: Ich gehe nicht höher. Da stehen wir gerade und im Moment sehe ich keine Möglichkeit, wie sich die Situation auflösen soll", erklärte Mislintat im VfB-Fan-Podcast STR.

Wer noch gehen könnte: Vor allem die Leistungsträger Sasa Kalajdzic, Borna Sosa und Orel Mangala gelten als Wechselkandidaten und sollen möglichst ordentlich Geld in die Transferkasse spülen. Der Österreicher wurde zwischenzeitlich auch beim FC Bayern und beim BVB gehandelt, beide Klubs sind aber wohl aus dem Rennen. Ein ablösefreier Abgang des Angreifers, dessen Vertrag 2023 ausläuft, soll auf jeden Fall vermieden werden. Zeitnahe Klarheit bei der Personalie ist aber nicht in Sicht. Gleiches gilt für Sosa, der mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht wurde. Bis Anfang August sollen Entscheidungen fallen, damit der VfB noch Zeit zum Reagieren hat. Aktuell erscheint es wahrscheinlich, dass zumindest Mangala noch ein Jahr in Stuttgart bleibt. Generell will der VfB seinen Kader vor allem etwas verkleinern, bis Ende der Transferperiode ist noch mit viel Bewegung zu rechnen.

Wo noch Bedarf besteht: Für den Fall eines wahrscheinlichen Abgangs von Kalajdzic herrscht vor allem im Angriff noch Handlungsbedarf. Als Kandidat wurde unter anderen Dion Drena Beljo vom kroatischen Erstligisten NK Osijek gehandelt. Ohne vorherige Verkäufe sind dem VfB allerdings auch die Hände gebunden. Die nicht absehbare Rückkehr von Atakan Karazor, der sich weiterhin auf Ibiza in Untersuchungshaft befindet, wird dagegen keinen Einfluss auf die Transferpläne haben. "Man kann es nicht genau sagen, wie sich das entwickelt", sagte Mislintat beim Trainingsstart. "Ich würde das so beantworten wollen, als wäre Ata verletzt. Wenn Ata eine Verletzung hätte, würden wir es auch intern auffangen, deswegen sind wir da ruhig und gelassen." Neben einem Rechtsverteidiger, der auch auf der linken Seite spielen kann (Vagnoman), soll außerdem noch ein gelernter Innenverteidiger kommen.

Die Neuverpflichtungen des VfB Stuttgart im Überblick:

Name Position Bisheriger Verein Ablöse Konstantinos Mavropanos Innenverteidiger FC Arsenal (war bereits ausgeliehen) 3,2 Mio. Euro Hiroki Ito Innenverteidiger Jubilo Iwata (war bereits ausgeliehen) 400.000 Euro

Zwischenzeugnis: Nach dem knapp verhinderten Klassenerhalt befindet sich der VfB in einem Dilemma. Die Leistungsträger Kalajdzic und Sosa sollen trotz ihres großen sportlichen Werts verkauft werden. Die Devise lautet: ohne Abgänge keine Zugänge. Stuttgart müsse "in diesem Transfersommer erneut einen deutlichen Transferüberschuss erwirtschaften", sagte Mislintat kürzlich. Etwa 20 bis 25 Millionen Euro sollten wegen des Stadionumbaus und aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie möglichst noch in die Kassen kommen.