Eintracht Frankfurt vs. SV Nieder-Weisel, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt bestreitet heute ein Testspiel beim SV Nieder-Weisel. Wie Ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Eintracht Frankfurt vs. SV Nieder-Weisel, Testspiel: Datum, Zeit, Ort, Infos

Eintracht Frankfurt befindet sich seit dem 27. Juni in der Vorbereitung auf die Saison 2022/23. Die Euphorie um den Europa-League-Sieger ist immer noch riesengroß. Das zeigt auch, dass die Karten für das erste Testspiel der Hessen schnell ausverkauft waren.

Im ersten Testspiel trifft die Frankfurt am heutigen Samstag, 2. Juli, im Rahmen der Kampagne "Eintracht in der Region" beim SV Nieder-Weisel, der die Saison 2021/22 als Tabellenzweiter der Kreisoberliga Friedberg beendet hat, an. Spielbeginn auf der Sportanlage Am Wiesengrund im Butzbacher Stadtteil ist um 14.30 Uhr.

Da die Nationalspieler des Bundesligisten erst am 4. Juli ins Training einsteigen, kann Trainer Oliver Glasner heute nicht auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.

Eintracht Frankfurt: Die Testspiele im Überblick

Datum Ereignis 2. Juli Testspiel gegen SV Nieder-Weisel (Kreisoberliga Friedberg) 5. Juli Testspiel gegen SV Viktoria Aschaffenburg (Regionalliga Bayern) 9. Juli Testspiel gegen Linzer ASK (Österreichische Bundesliga)

Eintracht Frankfurt vs. SV Nieder-Weil: Testspiel heute live im Free-TV und Livestream

Das Testspiel von Eintracht Frankfurt gegen den SV Nieder-Weisel wird heute nicht live im Free-TV oder einem kostenlosen Livestream übertragen. Live verfolgen könnt Ihr es aber dennoch - aber kostenpflichtig.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie ab 14.15 Uhr auf Sky Sport News HD. Um diesen Kanal auf Eurem TV sehen zu können, benötigt Ihr ein entsprechendes Abo und selbstverständlich auch einen Sky-Receiver.

Parallel zur Übertragung im Pay-TV bietet Sky auch einen Livestream an. Bestandskunden können diesen über die App Sky Go auf dem Endgerät Ihrer Wahl abrufen. Wer kein Interesse an einem langfristigen Sky-Abo hat, sich das Spiel heute aber trotzdem ansehen will, dem empfehlen wir WOW. Die neue Streamingplattform von Sky bietet beispielsweise ein flexibles Monatsabo an, für welches momentan nur 9,99 Euro zu entrichten sind.

Ebenfalls live übertragen wird das Spiel von EintrachtTV. Für den vereinseigenen Kanal benötigt Ihr allerdings ein Abo. Dieses kostet 24,99 Euro im Jahresabo, für Vereinsmitglieder nur 18,99 Euro.

Bundesliga: Der 1. Spieltag 2022/23 im Überblick

Die Bundesliga-Saison 2022/23 beginnt für Eintracht Frankfurt mit einem Kracher: Die SGE empfängt nämlich Meister Bayern München zum Eröffnungsspiel. Ernst wird es für die Eintracht bereits am 1. August in der 1. Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Magdeburg.