Wie der Rest der Liga befindet sich auch Eintracht Frankfurt aktuell noch in der Pause, die Vorbereitungsphase steht jedoch kurz bevor. Termine, Testspiele, Trainingsstart - hier gibt es die wichtigsten Infos zum Sommerfahrplan der Hessen.

Noch genießen die 18 Bundesligisten ihre Pause, nicht mehr lange dauert es jedoch, bis die Vorbereitung auf die bevorstehende Saison 2022/23 losgeht - bei manchen früher, bei manchen später. Einer dieser 18 Bundesligisten ist Eintracht Frankfurt. Obwohl die Hessen in der abgelaufenen Bundeliga-Spielzeit nur Elfter wurden, kann man die Saison wegen des Europa-League-Sieges eigentlich nur als vollen Erfolg betrachten. Wegen des Europa-League-Triumphes hat die SGE nämlich einen Platz in der Champions-League-Gruppenphase fix. Um in dieser bevorstehenden und kräftezehrenden Saison abliefern zu können, ist eine gute Vorbereitung von großer Bedeutung.

Wann beginnt diese? Termine, Testspiele, Trainingsstart - im Folgenden zeigt Euch SPOX den Sommerfahrplan der Frankfurter.

Eintracht Frankfurt, Sommerfahrplan: Termine, Testspiele, Trainingsstart

Der Start der Vorbereitung erfolgt am 27. Juni 2022, nur noch zehn Tage sind es also, bis die Spieler wieder mit ihrem Training beginnen. Der gesamte Kader wird dabei jedoch noch nicht mit dabei sein, denn die Nationalspieler steigen erst offiziell am 4. Juli ins Training ein und verpassen somit das erste Testspiel, in dem es am 2. Juli auswärts im Butzbacher Stadtteil Nieder-Weisel gegen den SV Nieder-Weisel aus der Kreisoberliga Friedberg geht. Anpfiff der Partie ist um 14.30 Uhr. Das Testspiel ist dabei Teil der Kampagne "Eintracht in der Region", zu der auch die Begegnung mit dem SV Viktoria Aschaffenburg am 5. Juli dazugehört.

© getty Eintracht Frankfurt startet am 27. Juni seine Vorbereitungsphase.

Nicht lange danach geht auch schon das Trainingslager los. Dieses beginnt für das Team von Trainer Oliver Glasner am 9. Juli im österreichischen Windischgarsten und dauert bis zum 16. Juli. Am ersten Tag in Oberösterreich steht ein spannendes Duell mit dem österreichischen Erstligisten Linzer ASK, der eine enttäuschende Meisterschaft hinter sich hat, an. Einige Testspiele, die noch nicht offiziell sind, werden aller Voraussicht nach noch dazukommen.

Am 1. August beginnt für die SGE dann endlich die Pflichtspielsaison, in der ersten Runde des DFB-Pokals geht es gegen den Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg. Dabei wollen die Frankfurter ein Erstrunden-Aus wie im Vorjahr verhindern (damals gegen SV Waldhof Mannheim).

Die Eintracht eröffnet am 5. August im eigenen Deutsche Bank Park zudem auch die neue Bundesliga-Saison 2022/23 mit einem Kracher gegen den amtierenden Meister FC Bayern München.

Ein weiteres Spektakel, das im Kalender notiert ist, findet am 10. August statt. Im Rahmen des UEFA Super Cups trifft der Europa-League-Sieger aus Hessen auf den Champions-League-Sieger Real Madrid. Das Spiel wird im Olympiastadion in Helsinki, Finnland, ausgetragen.

Eintracht Frankfurt: Wichtigste Termine in der Übersicht