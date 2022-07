Für Deutschland steht heute das sechste Qualifikationsspiel für die Basketball-WM auf dem Programmplan, der Gegner heißt Polen. Hier gibt's die wichtigsten Infos zu den verschiedenen Übertragungen im TV und Livestream.

Den Einzug in die Zwischenrunde hat Deutschland nach dem 88:57-Sieg am Mittwoch über Estland sicher, dennoch möchte das Team von Bundestrainer Gordon Herbert im letzten Gruppenspiel gegen Polen noch einmal zeigen, was es drauf hat.

Ihr möchtet die WM-Quali live im TV oder Livestream sehen, wisst aber nicht, wie? Hier werdet Ihr schlauer.

Basketball - Deutschland vs. Polen, Übertragung: Datum, Termin, Infos

Das sechste und letzte Gruppenspiel der WM-Qualifikation wird heute in Bremen ausgetragen, genauer gesagt in der Stadthalle. Wie das DBB-Team sich aus der Gruppenphase verabschiedet, wird im Hinblick auf die Form trotz des sicheren Weiterkommens in die Zwischenrunde im Herbst spannend, zuvor steht nämlich im Spätsommer noch die Europameisterschaft in Berlin und Köln (1.-18. September) an. Anwurf ist heute um 18 Uhr.

Die Chancen auf einen Sieg stehen nicht schlecht - mit im Kader ist nach seinem Nationalmannschafts-Comeback gegen Estland nämlich auch wieder Dennis Schröder.

Basketball - Deutschland vs. Polen, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Für deutschen Basketball gibt es meist nur eine Anlaufstelle, und das ist Magenta Sport. Dort wird auch das heutige Gruppenspiel live und exklusiv in voller Länge gezeigt. Gut 20 Minuten vor Spielbeginn könnt Ihr hier zu den Vorberichten einschalten.

Auf einen Livestream der Partie könnt Ihr ebenfalls zugreifen, allerdings ist Magenta Sport auch hier kostenpflichtig. Der Preis für ein Abo beim Dienst hängt ganz davon ab, ob Ihr bereits Kundin oder Kunde bei der Telekom seid. Falls ja, könnt Ihr Euch Magenta Sport für 9,95 Euro monatlich oder 59,40 Euro im Jahr sichern, falls nein, müsst Ihr etwas mehr zahlen - hier fallen 16,95 Euro bzw. 119,40 Euro an.

Basketball - Deutschland vs. Polen, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Partie: WM-Qualifikation

WM-Qualifikation Begegnung: Deutschland vs. Polen

Deutschland vs. Polen Datum: 3. Juli

3. Juli Beginn: 18 Uhr

18 Uhr Spielort: Stadthalle, Bremen

Stadthalle, Bremen Übertragung im TV: Magenta Sport

Übertragung im Livestream: Magenta Sport

