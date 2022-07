Union Berlin trifft heute in einem Testspiel auf den 1. FC Magdeburg. Wir haben hier alle Infos zur Übertragung der Partie live im TV und im Livestream für Euch.

1. FC Magdeburg vs. Union Berlin, Testspiel: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

In der Vorbereitung auf die Saison 2022/23 bestreitet Union Berlin am heutigen Samstag, 2. Juli, ein weiteres Testspiel. Der Bundesligist ist bei Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg zu Gast.

Angepfiffen wird das Spiel um 16.30 Uhr in der MDCC-Arena in Magdeburg.

Für Magdeburg ist der Test gegen Union Berlin das Highlight der Vorbereitung. Bereits in zwei Wochen steht für das Team von Trainer Christian Titz der Start in die 2. Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf an.

Für die Eisernen bietet sich in Magdeburg eine gute Gelegenheit, die Neuzugänge Lennart Grill, Janik Haberer, Danilho Doekhi, Paul Seguin, Jamie Leweling, Tim Starke und Milos Pantovic weiter in das Team zu integrieren.

Union Berlin: Die Testspiele im Überblick

Datum Spiel 2. Juli 1. FC Magdeburg - Union Berlin 6. Juli Eintracht Braunschweig - Union Berlin 9. Juli Union Berlin - Bohemians Dublin 15. Juli Union Berlin - Dynamo Budweis 23. Juli Union Berlin - Nottingham Forest

1. FC Magdeburg vs. Union Berlin, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Live im Free-TV wird das Testspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Union Berlin heute nicht übertragen.

Kostenlos können es alle Fußball-Fans dennoch verfolgen. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) zeigt das Spiel nämlich ab 16.25 in einem Livestream. Ebenfalls live zu sehen ist die Partie ab 16.25 Uhr auf dem YouTube-Kanal von "Sport im Osten".

Bundesliga: Der 1. Spieltag 2022/23 im Überblick

Union Berlin startet mit einem Heimspiel gegen Lokalrivale Hertha BSC in die Bundesliga-Saison 2022/23. Bereits am 1. August ist Union in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Chemnitzer FC gefordert.