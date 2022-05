Nach Platzsturm der Fans: DFB ermittelt gegen Köln und Schalke

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Ermittlungen gegen den Bundesligisten 1. FC Köln und den Noch-Zweitligisten Schalke 04 aufgenommen. Das bestätigte der Verband auf SID-Anfrage. Am Samstag war es im RheinEnergie-Stadion in Köln und in der Veltins Arena in Gelsenkirchen zum Platzsturm durch die jeweiligen Fans gekommen.

Beide Klubs wurden vom Kontrollausschuss zu Stellungnahmen aufgefordert.

Die Kölner hatten trotz der 0:1-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg die Europacup-Qualifikation für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht.

Den Königsblauen war durch ein 3:2 gegen den FC St. Pauli vorzeitig die Bundesliga-Rückkehr geglückt.