Hertha BSC vs. HSV - Voting: Wer setzt sich in der Relegation durch?

Am heutigen Donnerstag startet die Relegation der Bundesliga. Doch wer hat am Ende die Nase vorn - Hertha BSC oder doch der HSV?

Hertha BSC kämpft in der Relegation zur Bundesliga um den Klassenerhalt, während der HSV nach vier Jahren Zweitklassigkeit endlich wieder in die höchste deutsche Spielklasse zurückkehren will. Das Hinspiel steigt heute Abend ab 20.30 Uhr (im LIVETICKER) im Berliner Olympiastadion.

Besonders brisant ist dabei, dass Trainer Felix Magath mit der alten Dame ausgerechnet gegen seine große Liebe antreten muss, mit der er als Spieler unter anderem den Europapokal der Landesmeister - noch dazu als Siegtorschütze - 1983 gegen Juventus gewonnen hat. Später trainierte "Quälix" den HSV zudem noch einige Jahre.

Für Hertha wäre ein Abstieg der erste seit 2012, nachdem man ein Jahr später direkt wieder ins Oberhaus zurückgekehrt war.

Doch wer setzt sich denn nun in Hin- und Rückspiel in der Relegation durch? Sagt uns Eure Meinung direkt hier im Artikel. Für die App-User geht es hier entlang!