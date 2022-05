VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2021/22 gastiert der FC Bayern München beim VfL Wolfsburg. So lässt sich das Aufeinandertreffen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Die einen liegen im gesicherten Mittelfeld, die anderen haben sich längst wieder einmal zum Meister gekrönt: Mit dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München treffen am 34. Spieltag der Bundesliga zwei Mannschaften aufeinander, für die es um nichts mehr geht - außer vielleicht darum, die Saison positiv und bestenfalls mit einem Erfolgserlebnis zu beenden.

Angestoßen wird das Duell am heutigen Samstag, den 14. Mai um 15.30 Uhr, ebenso wie jede andere Begegnung an diesem letzten Spieltag. Die Niedersachsen empfangen die Bayern dabei in ihrer Volkswagen Arena.

Wie lässt sich VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München heute live im TV und Livestream verfolgen? SPOX klärt im Folgenden darüber auf, wie es mit der Übertragung zu den 90 Minuten aussieht.

© getty In der Hinrunde bezwang der FC Bayern den VfL Wolfsburg 4:0.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Wolfsburg und Bayern nicht vor Ort im Stadion verfolgt, kann das im TV und Livestream tun. Die Live-Ausstrahlung der Bundesliga teilen sich bekanntermaßen Sky und DAZN, wobei DAZN immer freitags und sonntags live auf Sendung geht und Sky samstags an der Reihe ist.

Heißt: Wolfsburg gegen Bayern München läuft heute bei Sky - um genauer zu sein auf Sky Sport Bundesliga 2. Das Programm zu dem Einzelspiel beginnt dort um 15.15 Uhr, Kommentator ist Roland Evers. Schon ab 14 Uhr könnt Ihr Euch dafür beim "tipico Countdown" auf Sky Sport Bundesliga 1 auf den letzten Spieltag generell einstimmen.

Ihr seid nicht Zuhause, könnt Sky daher nicht im TV sehen, wollt aber trotzdem nicht verpassen? Dann greift mit eurem mobilen Endgerät doch einfach auf Sky Go oder Sky Ticket zurück. So könnt Ihr das Spiel zwischen Bochum und Union auch via Livestream verfolgen.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Falls Ihr kein Abo bei Sky besitzt und auch keines abschließen möchtet, dann schaut zum Anpfiff liebend gerne hier bei SPOX vorbei. Im Liveticker werdet Ihr nämlich nichts Wichtiges verpassen.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos im Überblick

Begegnung: VfL Wolfsburg - FC Bayern München

VfL Wolfsburg - FC Bayern München Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 34

34 Datum: 14. Mai 2022

14. Mai 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Volkswagen Arena, Wolfsburg

Volkswagen Arena, Wolfsburg TV: Sky

Livestream: Sky Go, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

