Zum Auftakt des 33. Spieltags der Bundesliga empfängt der VfL Bochum am heutigen Abend Arminia Bielefeld. Hier könnt Ihr das komplette Spiel im Liveticker verfolgen.

Am vorletzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2021/22 kommt es zum Duell zwischen dem VfL Bochum und Arminia Bielefeld. Der VfL Bochum konnte am vergangen Spieltag den Klassenerhalt feiern. Arminia Bielefeld hingegen kämpft als Tabellensiebzehnter noch gegen den Abstieg. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, ob Arminia Bielefeld drei Punkte im Abstiegskampf sichern kann.

VfL Bochum vs. Arminia Bielefeld: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Arminia Bielefeld steht aktuell zwei Spieltage vor Schluss mit dem Rücken zur Wand. In den vergangen fünf Partien in der Bundesliga holten die heutigen Gäste nur magere zwei Punkte. Auch das wichtige Spiel gegen den direkten Konkurrenten um den Abstieg, Hertha BSC, konnte Bielefeld nicht gewinnen, der Trainerwechsel zeigte bislang kaum eine Wirkung. Der VfL Bochum konnte dagegen am vergangen Spieltag den Klassenerhalt feiern und kann heute befreit aufspielen. Kann die Arminia dennoch eine ähnlich Leistung wie im Hinspiel zeigen und mit einem Sieg auf den 16. Tabellenplatz rücken?

Vor Beginn: Die Auftaktpartie des 33. Spieltags wird am heutigen Abend um 20.30 Uhr im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen Arminia Bielefeld und dem VfL Bochum.

VfL Bochum vs. Arminia Bielefeld: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Losilla - Tesche, Rexhbecaj - Asano, Antwi-Adjei - Polter

VfL Bochum vs. Arminia Bielefeld: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem VfL Bochum und Arminia Bielefeld seht Ihr am heutigen Abend exklusiv bei DAZN. Ab 19.30 Uhr seht Ihr die Übertragung auf DAZN 1 live und in voller Länge. Als Moderator ist für DAZN heute Alex Schlüter im Einsatz. Die Partie kommentieren Marco Hagemann und Sebastian Kneißl. Tom Kirsten agiert für DAZN als Reporter vor Ort.

Mit Eurem Laptop im Browser oder mit der DAZN-App könnt Ihr die Begegnung auch im Livestream verfolgen. Dafür benötigt Ihr ein DAZN-Abo, welches 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr kostet. Hier findet Ihr das Angebot von DAZN.

Bundesliga, 33. Spieltag: Die Tabelle