Der VfB Stuttgart kriegt es am 34. Bundesliga-Spieltag mit dem 1. FC Köln zu tun. Hier bei SPOX könnt Ihr das Duell im Liveticker verfolgen.

Im Rahmen des letzten Bundesliga-Spieltags der Saison stehen sich heute der VfB Stuttgart, der noch um den Klassenerhalt kämpft, und der 1. FC Köln gegenüber. Bei SPOX könnt Ihr das Duell im Liveticker mitverfolgen.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln Tore Aufstellung Stuttgart F. Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Führich, W. Endo, Karazor, Sosa, Tiago Tomas, Mangala - Kalajdzic Aufstellung Köln Schwäbe - Ehizibue, Kilian, Hübers, Hector - Özcan, Skhiri, Ljubicic, Uth, Kainz - Modeste

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln: Bundesliga JETZT im Liveticker - Vor Beginn

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln: Die Aufstellungen

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da! So starten beide Teams in die Partie:

Stuttgart: F. Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Führich, W. Endo, Karazor, Sosa, Tiago Tomas, Mangala - Kalajdzic

Köln: Schwäbe - Ehizibue, Kilian, Hübers, Hector - Özcan, Skhiri, Ljubicic, Uth, Kainz - Modeste

Vor Beginn: Der VfB Stuttgart ist aktuell auf dem 16. Tabellenplatz, muss also momentan in die Relegation. Die Schwaben können jedoch auch noch den fixen Klassenerhalt schaffen. Dafür muss gegen den 1. FC Köln ein Sieg her, Hertha BSC, das drei Punkte vor Stuttgart ist, muss gegen Borussia Dortmund verlieren (der VfB hat eine bessere Tordifferenz als die Hertha). Der 1. FC Köln hingegen kann sich in der Tabelle nur mehr verbessern, nicht mehr verschlechtern (Platz 7). Die Conference League ist also bereits zumindest eingetütet, schafft man den Sprung auf die Europa-League-Plätze?

Vor Beginn: Der Anstoß erfolgt um 15.30 Uhr. Als Spielstätte dient die Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Bundesliga am 34. Spieltag. Der VfB Stuttgart empfängt den 1. FC Köln.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im TV und Livestream

Sky bietet die Übertragung der Partie auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 4 (HD) an. Dort meldet sich eine Viertelstunde vor Spielbeginn Kommentator Wolf Fuss und begleitet Euch bis zum Schlusspfiff mit seiner Stimme. Außerdem ist Sky heute auch für die Samstags-Konferenz verantwortlich. Diese seht Ihr bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

Dazu wird es heute auch eine Livestream-Übertragung geben, auf die Ihr mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket zugreifen könnt.

