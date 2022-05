SC Freiburg vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 33. Spieltag der Bundesliga kommt es zu einem wichtigen Duell im Kampf um die europäischen Plätze. Union Berlin ist zu Gast beim SC Freiburg. Wo und wann das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker zu sehen ist, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Bei dem Duell zwischen dem SC Freiburg und Union Berlin geht es um den Kampf um die europäischen Plätze. Ausgangslage ist, dass Freiburg nach der 1:3-Niederlage von RB Leipzig am vergangenen Montag, auf den vierten Platz geklettert ist und somit aktuell in der Champions League vertreten wäre.

Union Berlin ist momentan Siebter in der Bundesliga, könnte aber bei einem Auswärtserfolg bis auf einen Punkt an die Freiburger herankommen.

Der Sportclub Freiburg konnte sich am vergangenen Wochenende im Samstagsabendspiel gegen die TSG Hoffenheim durchsetzen. 4:3 lautete am Ende das Endergebnis in der PreZero Arena aus Sicht des SC. Gegen die Unioner soll nun der vierte Platz und somit die Champions League verteidigt werden.

Union Berlin strauchelte im Kampf um Europa hingegen. Gegen den bereits feststehenden Absteiger Greuther Fürth konnte man nur ein 1:1-Unentschieden rausholen. Umso wichtiger wäre nun ein Sieg beim direkten Konkurrenten aus Freiburg. Somit könnte man bei Patzern der Konkurrenz sogar noch von der Champions League am 34. Spieltag träumen.

© getty Freiburgs Roland Sallai wird von Unions Grischa Prömel im Kampf um den Ball verfolgt.

SC Freiburg vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Auch das Spiel zwischen dem SC Freiburg und Union Berlin läuft auf Sky. Zuvor gibt es auf den Sendern Sky Sport UHD und Sky Sport 1 & 2 (HD) die Vorberichte zum 33.Spieltag mit Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann ab 14 Uhr. Anschließend könnt Ihr auf Sky Sport 1 (HD) bleiben, wenn Ihr die Samstagskonferenz sehen wollt. Ansonsten findet Ihr ab 15.25 Uhr das Einzelspiel auf Sky Sport 4 (HD). Kommentiert wird das Match von Klaus Veltmann.

SC Freiburg vs. Union Berlin: Bundesliga heute live im TV

Das Bundesliga-Paket des Pay-TV-Senders Sky gibt es aktuell zum Preis von monatlich 20,75 Euro im Jahresabonnement. Im Rahmen einer Aktion bekommt Ihr vom Sender das Sky-Entertainment-Paket noch mit dazu.

Nach dem Erwerb des Bundesliga-Pakets könnt Ihr alle Samstagsspiele der Bundesliga sowie die komplette 2. Bundesliga schauen. Für zusätzliche 2,75 Euro im Monat könnt Ihr das Sport-Pakets von Sky dazubuchen. Damit habt Ihr dann Zugriff auf weitere Sportarten, wie beispielsweise die komplette Formel 1 Saison.

SC Freiburg vs. Union Berlin: Bundesliga heute live im Livestream

Ihr wollt das Spiel zwischen dem SC Freiburg und Union Berlin lieber im Livestream sehen? Als Sky-Abonnent ist SkyGo deine Wahl. Wenn Ihr euch mit eurem Account einloggt, könnt Ihr bereits auf den Livestream zugreifen.

Ansonsten bietet der Pay-TV-Sender auch das Sky Ticket an. Mit dem Kauf des Supersport Tickets könnt Ihr ebenfalls die Samstagsspiele der Bundesliga und die komplette 2. Bundesliga live anschauen. Ihr habt zudem Zugriff auf das komplette Sportangebot von Sky. 19,99 Euro im Monat im Jahresabo muss man aktuell für das Sky Ticket auf den Tisch legen. Bei der monatlichen Variante wird es teurer. Hierfür sind 29,99 Euro zu bezahlen, um das Sky Ticket zu nutzen.

Den Saisonendspurt live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

SC Freiburg vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im Liveticker

Ihr wollt dieses wichtige Spiel um Europa auf gar keinen Fall verpassen? Dann schaut doch bei SPOX vorbei. Hier gibt es einen ausführlichen Liveticker zum Spiel zwischen Freiburg und Union oder Ihr schaut beim Liveticker der Samstagskonferenz vorbei.

Hier geht's zum Liveticker SC Freiburg - Union Berlin.

Hier geht's zum Liveticker der Samstagskonferenz der Bundesliga.

SC Freiburg vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: SC Freiburg - Union Berlin

SC Freiburg - Union Berlin Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 33

33 Datum: 07. Mai 2022

07. Mai 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Europa-Park-Stadion, Freiburg

Europa-Park-Stadion, Freiburg TV: Sky

Livestream: SkyGo, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

SC Freiburg vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

SC Freiburg: Flekken - Lienhart, K. Schlotterbeck, N. Schlotterbeck - Kübler, M. Eggestein, Höfler, Günter - Sallai, Grifo - Höler

Flekken - Lienhart, K. Schlotterbeck, N. Schlotterbeck - Kübler, M. Eggestein, Höfler, Günter - Sallai, Grifo - Höler Union Berlin: Rönnow - Jaeckel, Knoche, Ryerson - Trimmel, R. Khedira, Gießelmann - Haraguchi, Prömel - Awoniyi, Michel

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 33. Spieltag