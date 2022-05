HSV vs. Hertha BSC, Übertragung: Rückspiel in der Relegation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Hamburger SV empfängt Hertha BSC zum Rückspiel in der Bundesliga-Relegation. Wer setzt sich durch und spielt nächste Saison im deutschen Oberhaus? SPOX liefert vor der Partie die Infos dazu, wie sie sich heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

17 Teilnehmer der Bundesliga-Saison 2022/23 stehen fest, einer aber noch nicht. Dieser wird durch die Relegation ermittelt, in der sich mit Hertha BSC der Drittletzte der Bundesliga-Tabelle und dem Hamburger SV der Drittplatzierte der 2. Bundesliga gegenüberstehen.

Im Hinspiel am vergangenen Donnerstag konnten die Hanseaten vorlegen, der HSV erzielte im Olympiastadion einen 1:0-Erfolg, geht damit mit einem leichten Vorsprung in das alles entscheidende Rückspiel. Dieses ist für den heutigen Montag angesetzt, ab 20.30 Uhr geht es im Hamburger Volksparkstadion zur Sache. Die Auswärtstorregel gilt übrigens nicht, sodass es mit beispielsweise einem 2:1 der Rothosen nach 90 Minuten in die Verlängerung ginge.

SPOX gibt Euch im Folgenden die Informationen mit auf den Weg, wie Ihr HSV gegen Hertha BSC heute im TV, Livestream und Liveticker nicht verpasst.

© getty Der HSV gewann das Hinspiel bei Hertha 1:0.

HSV vs. Hertha BSC, Übertragung: Rückspiel in der Relegation heute live im TV und Livestream

So wie das Hinspiel in der vergangenen Woche könnt Ihr auch das Rückspiel der Relegation heute live im TV und Livestream erleben - sowohl im frei empfangbaren Fernsehen als auch im Bezahlfernsehen.

Einerseits überträgt Sat.1 im Free-TV live und in voller Länge. Los geht es mit der Vorberichterstattung um 19.30 Uhr, ehe eine Stunde später der Anpfiff ertönt. Das Programm abrufen könnt Ihr dann auch im Livestream auf ran.de, dieser ist ebenso kostenlos. Kommentieren wird Wolff Fuss.

Neben Sat.1 zeigt auch Sky die Partie aus Hamburg live. Der Pay-TV-Sender startet seine Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 um 20 Uhr.

Wer Kunde bei Sky ist, kann alle Premier-League-Spiele über Sky Go im Livestream verfolgen. Mit dem Streamingdienst Sky Ticket lassen sich die Begegnungen ebenso ohne ein langfristiges Abo anschauen.

Den Saisonendspurt live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

HSV vs. Hertha BSC, Übertragung: Rückspiel in der Relegation heute im Liveticker

Euch reicht zum Rückspiel in der Relegation auch ein Liveticker? Dann seid Ihr hier bei SPOX richtig, denn wir begleiten das Duell zwischen dem HSV und Hertha auf schriftlichem Wege live. Klickt Euch rein und lasst Euch nichts entgehen.

HSV vs. Hertha BSC, Übertragung: Rückspiel in der Relegation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Rohr - Jatta, Glatzel, Kittel

Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Rohr - Jatta, Glatzel, Kittel Hertha BSC: Christensen - Pekarik, Boyata, Kempf, Plattenhardt - Stark, Boateng, S. Serdar, Mittelstädt - Belfodil, Jovetic

HSV vs. Hertha BSC, Übertragung: Rückspiel in der Relegation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Hamburger SV - Hertha BSC

Hamburger SV - Hertha BSC Wettbewerb: Relegation zur Bundesliga

Relegation zur Bundesliga Runde: Rückspiel

Rückspiel Ausgangslage : 1:0

: 1:0 Datum: 23. Mai 2022

23. Mai 2022 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Volksparkstadion, Hamburg

Volksparkstadion, Hamburg Free-TV: Sat.1

Pay-TV: Sky

Livestream: ran.de , Sky Go , Sky Ticket

, , Liveticker: SPOX

Bundesliga, Relegation: Ergebnisse der vergangenen zehn Jahre