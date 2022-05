Hertha BSC vs. HSV, Relegation zur Bundesliga: Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream

Die reguläre Fußball-Saison in den oberen zwei deutschen Ligen ist zu Ende. In der Relegation um den letzten verbliebenen Bundesliga-Platz kämpfen Hertha BSC und der Hamburger SV. Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream - SPOX beliefert Euch mit den wichtigsten Infos zu den beiden Relegationsspielen.

Nach 34 absolvierten Spieltagen in der Bundesliga und der 2. Bundesliga stehen die beiden Mannschaften, die in der Relegation um das 18. und letzte verbliebene Ticket für die höchste deutsche Spielklasse kämpfen, fest: Als 16. der Bundesliga muss Hertha BSC gegen den Dritten der 2. Bundesliga, den Hamburger SV, in zwei Partien antreten.

Sowohl die Teilnahme der Herthaner als auch die der Hamburger an der Relegation wurde erst am jeweils letzten Spieltag bekannt. Besonders dramatisch lief es dabei in der Bundesliga ab: Die Hertha stand dem fixen Klassenerhalt die meiste Zeit über so nahe. Weil Wataru Endo im Parallelspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln jedoch erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer zugunsten der Stuttgarter schoss, die Hertha ihr Spiel gegen Borussia Dortmund mit 1:2 verlor, muss das Team von Trainer Felix Magath nun doch noch in die Relegation. Der HSV gewann in der 2. Liga sein Saison-Finale gegen Hansa Rostock mit 3:2.

Hertha BSC vs. HSV, Relegation zur Bundesliga: Datum, Termine

Während insgesamt 33 Erst- und Zweitligisten nach der langen Saison eine verdiente Pause bekommen, geht es für Hertha BSC und den HSV munter weiter. Bereits in der nächsten Woche wird das Hinspiel der Relegation absolviert. Genauer gesagt am Donnerstag, den 19. Mai. Gespielt wird im Berliner Olympiastadion, um 20.30 Uhr erfolgt der Anpfiff.

Das Rückspiel steigt dann wenige Tage darauf am Montag (23. Mai) im Volksparkstadion in Hamburg. Auch das Rückspiel wird um 20.30 Uhr angepfiffen.

Datum Anpfiff Heim Auswärts Runde Do, 19. Mai 2022 20.30 Uhr Hertha BSC Hamburger SV Hinspiel Mo, 23. Mai 2022 20.30 Uhr Hamburger SV Hertha BSC Rückspiel

Hertha BSC vs. HSV, Relegation zur Bundesliga: Übertragung im TV und Livestream

Beide Spiele werden sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV übertragen. Parallel dazu werden beide Anbieter jeweils auch einen Livestream anbieten.

Hertha BSC vs. HSV, Relegation zur Bundesliga: Übertragung im Free-TV

Um die Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen kümmert sich SAT.1. Zu beiden Partien geht der Privatsender bereits um 19.30 Uhr auf Sendung und beliefert die Zuseherinnen und Zuseher mit detaillierten Vorberichten zur Partie.

Hertha BSC vs. HSV, Relegation zur Bundesliga: Übertragung im Pay-TV

Im Pay-TV sind die Spiele dann bei Sky zu sehen. Während der regulären Saison war der Sender bereits für den Großteil der Bundesliga- und für alle Zweitligaspiele verantwortlich. Das Hinspiel seht Ihr auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 (HD). Die Vorberichterstattung beginnt dabei eine halbe Stunde vor Anpfiff.

Hertha BSC vs. HSV, Relegation zur Bundesliga: Übertragung im Livestream

Was die beiden Anbieter im Free-TV bzw. im Pay-TV übertragen, bieten sie parallel dazu auch in ihren Livestreams an. Um den Livestream von Sky nutzen zu können, wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket benötigt.

Für den Livestream auf ran.de sind hingegen keine Zahlungen und auch kein Abo erforderlich. Zugriff auf diesen bekommt Ihr völlig kostenlos. Dazu lassen sich die Partien auch bei JOYN+ und www.sat1.de live verfolgen.

Bundesliga, Relegation: Die Ergebnisse der vergangenen zehn Jahre

In den vergangenen zehn Bundesliga-Relegationen setzte sich der Bundesligist ganze achtmal durch, nur zweimal triumphierte der Zweitligist.

Ab dieser Saison wird die Auswärtstorregel bei Gleichstand nach 180 Minuten nicht mehr herangenommen, um den Sieger zu ermitteln. Sollte es bei Hertha BSC vs. HSV nach der regulären Spielzeit des Rückspiels insgesamt immer noch unentschieden stehen, wird zuerst eine Verlängerung gespielt, ehe bei erneutem Gleichstand das Elfmeterschießen entscheidet.