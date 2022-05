Hertha BSC: Sandro Schwarz offenbar als Nachfolger von Felix Magath im Gespräch

Trotz der zuletzt guten Ergebnisse unter Felix Magath plant Hertha BSC offenbar eine Neubesetzung der Trainerposition zur kommenden Saison. Nach kicker-Informationen haben die Berliner ein Auge auf Sandro Schwarz geworfen.

Schwarz ist seit Oktober als Cheftrainer beim russischen Klub Dynamo Moskau unter Vertrag. Im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen hatte der 43-Jährige im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sein Amt nicht niedergelegt.

Unterstützung hatte er dafür vom ukrainischen Ex-Profi Andrey Voronin bekommen: "Sandro hat alles richtig gemacht. Er kann in Moskau nicht einfach alles liegen lassen."

Eigenen Aussagen zufolge will Schwarz die Saison mit Dynamo zu Ende spielen und im Anschluss eine Entscheidung über seine Zukunft treffen.

Schwarz steht in Moskau noch bis 2024 unter Vertrag. In der Bundesliga stand er zwischen 2017 und 2019 beim FSV Mainz 05 an der Seitenlinie.

Die Hertha hatte sich auf ihrer Trainersuche zuvor bereits einige Absagen eingehandelt. Unter anderem sagten Wunschkandidat Niko Kovac sowie Ex-BVB-Trainer Edin Terzic und Leipzig-Trainer Domenico Tedesco den Berlinern ab. Der Vertrag von Magath läuft vorerst nur bis zum Saisonende.

